かつて師弟関係にあった名ギタリストふたり、ジョー・サトリアーニとスティーヴ・ヴァイが、50年以上も友人でありながら初めて共作した楽曲「The Sea Of Emotion, Pt.1」を金曜日(3月29日)リリースした。サトリアーニとヴァイはいまから34年前、1990年に行われた『Guitar World』のインタビューで、コラボする機会ができたら、その曲のタイトルは「The Sea Of Emotion」にすると言及していたそうだ。

“I remember my first lesson with Joe. I had a guitar and a set of strings. I’d never really played. I didn’t know how to tune or string it”: Steve Vai and Joe Satriani discuss the evolution of guitar playing, and what they taught each other https://t.co/CgYzr4WHVP pic.twitter.com/KIv7w166jv