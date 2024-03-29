²áµî¤Ë½÷À¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÊú¤¨¤ë²µÉðÍÎ¶©»á¡¡¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¡Ö¡Ø¤½¤ÎÅÀ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡Ù¤È³ÎÇ§¤·¤¿¡×
¡¡ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤¬£²£¹Æü¡¢²ñ¸«¤·¡¢¼«¿È¤¬ÆÃÊÌ¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¡×¤¬½°±¡Åìµþ£±£µ¶èÊäÁª¡Ê£´·î£±£¶Æü¹ð¼¨¡¢£²£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ëºî²È¤Î²µÉðÍÎ¶©»á¤ÎÍÊÎ©¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢²µÉð»á¤Î½ÐÇÏÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¡¢Æ±Æü¡¢²µÉð»á¤Î»öÌ³½ê¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¤Ï²µÉð»á¤ÎÉûÂåÉ½½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö²µÉð¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¡Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡Ë¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤À¯ºö¤ÎÃæ¿È¡¢¤½¤·¤ÆÈ¯¿®¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç²µÉð¤µ¤ó¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¾Þ»¿¤·¡¢¼«¤é¤âÍÊÎ©¤ËÆ°¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢²µÉð»á¤Ï£²£°£±£¶Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤«¤é½ÐÇÏÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½÷À¤È¤ÎÉÔÎÑ¤¬½µ´©»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢¼è¤ê¤ä¤á¤¿ÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤é²áµî¤Î½÷ÀÌäÂê¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¾®ÃÓ»á¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤È¡Ø¤½¤ÎÅÀ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡Ù¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÆóÅÙ¤È¤½¤¦¤¤¤¦²á¤Á¤òÈÈ¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ÊÍè¡¢À¿¼Â¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£