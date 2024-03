TOKYO FMでは、2024年4月の番組改編を実施。当社ブランドプロミス「Life Time Audio 80.0」のさらなる具現化を目指し、この春からの新番組を4月1日よりスタートする。コアターゲットを中心に、幅広い世代のリスナー層と共感しあえる多彩な顔ぶれがそろった。2024年4月の改編率は、11%となる(出演者変更を含む)。<新番組>『IMP.のIMPickup』(月〜金 後2:55)(JFN38局ネット 時間違いネット)快進撃をつづけるIMP.のメンバーが日替わりで登場。誰かに教えたくなる「今日は何の日?」雑学をメンバーの感性のままにおしゃべり。誰もが知って役立つ情報から、今日が少しだけ楽しく思えるトリビアまで届ける5分間のデイリープログラム。毎週土曜日にはAuDeeでアフタートークを配信も予定している。

『ラジオのタマカワ』(東京ローカル 毎週木曜 前11:30)玉川徹とアシスタント・原千晶が、ビジネス、マネー、キャリア、カルチャー、エンタメなど、大人たちが“今”知りたい関心事に独自の目線で切り込んでいく新ラジオプログラム。テレビと違った角度で深堀していく。時には人生の先輩的立場として、お悩み相談やアドバイスも届ける。ラジオ初挑戦となる2人に注目。『SCHOOL OF LOCK!』(JFN38局ネット 月〜木 後10:00〜11:55 金 後10:00〜10:55)出演:こもり校長、COCO教頭“全国の10代の未来の鍵を握るラジオの中の学校”『SCHOOL OF LOCK!』。開校19年目のこの4月から新レギュラー出演者を迎える。昨年『マイナビ閃光ライオット2023』で応援アンバサダーを務め、第5週で過去にも2回『宮世LOCKS!』を展開してきた20歳の注目俳優・宮世琉弥が、満を持してレギュラー講師として毎週水曜日に登場。また、昨年『紅白歌合戦』に初出場しトップバッターを務め、いまは世界で活躍する4人組ダンスヴォーカルユニット・新しい学校のリーダーズが第5週目の講師として新たに仲間入りする。『Expedia presents Magical Scenery Tour』(TOKYO FM/FM大阪2局ネット 毎週金曜 正午)足を運ばないとわからない、現地の音、空気、匂い。新たな文化と触れ合う事で、自分の価値観がアップデートされるあの感覚。旅は、今までの世界の見え方を一新してくれる、最高のきっかけとなる。そんなまだ見ぬ“魔法のような景色”を見せてくれる「旅」の魅力を、木村文乃がナビゲート。新たな世界に旅に出たくなるような時間を届ける。『ワイドハイター presents りいちゃんの相談窓口』(東京ローカル 毎週金曜 後5:00)誰かに話したい!でも誰に話していいかわからない!そんな日々生まれた「ねぇ、聞いて〜」なことを、仲里依紗と一緒に話す番組。「お疲れモードなあなたも、週末が今から待ちきれないあなたも、まだまだお仕事が終わらないあなたも、肩の力を抜いて一緒におしゃべりしませんか?」という内容となっている。『TOOLS BAR RADIO supported by タイヘイグループ』(東京ローカル 毎週金曜 後7:00)モノづくりの楽しさ、ライフスタイルの面白さのヒントをお届けする30分プログラム。パーソナリティーは、上質工具専門ショップファクトリーギア代表でハンドツールジャーナリストの高野倉匡人。モノ作り、アウトドア、クルマ、バイク、自転車、DIYなど、さまざまな“こだわり”をもったゲストを迎え、“こだわり”の「TOOL」にフォーカスする。『Da-iCEの大野雄大ッス!supported by BOAT RACE』(JFN9局ネット 一部時間違い 毎週金曜 後7:30)5人組男性アーティスト「Da-iCE」のメンバーで、ソロとしても活躍する大野雄大。仕事の話はもちろん、料理・釣りなどの趣味、今考えているあんなことやこんなこと、時にはゲストを迎えながら、大野雄大ワールド全開のしゃべりを届ける初のソロラジオ番組。大野雄大のありのままを知ることができる25分間となる。『岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア』(東京ローカル 毎週土曜 前8:00)三代目J SOUL BROTHERSのパフォーマーで、俳優をはじめ各方面で活躍中の岩田剛典が初のラジオパーソナリティを務める。大人が子どもたちの未来に“夢のあるバトン”を渡すをテーマに、岩田自身が、未来に残したい“音楽”“映画”“書籍” をセレクトして紹介、さらに、SDGsの現状や取り組みも紹介していく。『日本直販 presents WHITE SCORPIONのトリセツ』(東京ローカル 毎週土曜 後9:00)11人組アイドル WHITE SCORPION がラジオ初パーソナリティをつとめる新番組がスタート。毎週メンバーが3人ずつ登場し、“表の顔”も“裏も顔”も見せびらかしていく番組です。WHITE SCORPIONの全てが分かる(?)かもしれない取扱説明書的ラジオプログラム。『MUSIC シュTATION』(東京ローカル 毎週土曜 深4:00)ぺこぱのボケ担当・シュウペイの音楽の番組。ボケ担当が本気で音楽番組をやっちゃうのも...悪くない。夜と朝のはざまの刻。お目覚めの方はもちろんこれからお休みに なるあなたの生活までも音楽で彩る番組。時代を感じるあの名曲から最新の音楽までがシームレスに流れ、時間を忘れて楽しめる30分間。音楽で時を戻そう。『Laid-Back radio』(JFN30局ネット 毎週土曜 深4:30)唯一無二の歌声と表現力で、オールジャンルの楽曲を歌い上げるアーティスト・Aimer。紅白歌合戦出場時にも披露した鬼滅の刃・遊郭編のOPテーマ「残響散歌」をはじめ、さまざまなアニメ主題歌を歌っているが、そのほかにも、すばらしいオリジナルソングの数々、また、洋邦問わず様々な名曲をカバーしているなど、幅広い音楽性も魅力のひとつ。そんなAimerが、音楽のことはもちろん、映画など音楽以外のエンタメ・クリエイション、気になっていることなどを自由気ままにトーク。ベールに包まれたAimerの素顔が垣間見えるラジオ番組となる。『Everlasting MUSIC』(JFN20局ネット 毎週日曜 前6:30)いつまでも色あせない名曲たち。世代を越えてリスナーの心に残り続ける音楽。誰かにとっては、「あの頃」を思い出すトリガーになり、誰かにとっては、「未知の感動」に触れる瞬間になる。番組では、そんな名曲たちを、俳優・桐山漣が控えめなナレーションと季節感を少しだけブレンドした選曲で届ける。『内藤雄士 MASTER OF GOLF』(東京ローカル 毎週日曜 前7:00)出演:内藤雄士/袴田彩会毎週日曜の朝に開校するゴルフアカデミー。マスターズ、全米オープン、全米プロのメジャー大会の舞台を日本人初のツアープロコーチという立場で経験してきた日本最高峰のプロコーチ・内藤雄士が、タイガー・ウッズ、丸山茂樹、松山英樹など、日本と世界のトップアスリートが伝えるものを届けるゴルフ番組。人生とゴルフを極めたいすべてのひとに届けていく。『杉浦太陽・村上佳菜子 日曜まなびより』(JFN38局ネット 時間違いネット 毎週日曜 前7:30)俳優、タレントであり4児の父親、特殊小型船舶からベジタブル&フルーツアドバイザーまで様々な資格を持つことでも知られる杉浦太陽と、プロフィギュアスケーターで2014年ソチオリンピック出場経験もある、タレントの村上佳菜子。「まなびと成長」を番組コンセプトに好奇心旺盛な2人が、国民と等身大の目線で“暮らし”や“日本の未来”について学び、そこから得られる魅力を全国に向けて発信していく。『津田健次郎 SPEA/KING』(JFN38局ネット 毎週日曜 正午)声優としては数々の人気アニメ作品、俳優としても話題ドラマ・映画に出演し、昨年発売した写真集が大ヒットを記録。今もっと注目を集める才能・津田健次郎。そんな彼の新ラジオレギュラーがTOKYO FM/JFN全国38局ネットでスタート!さらに、スピンオフ番組も放送後にAuDeeプレミアムで配信する。役とは違った素顔の津田の“語り”に注目だ。『ルートインホテルズ presents とっておきここだけの旅〜ここ旅〜』(JFN38局ネット 毎週日曜 後3:50)野呂佳代がナビゲーターをつとめ、JFN全国38局の地域に根差したパーソナリティーが、この番組を聴いているあなただけにとっておきの特別なスポットを紹介するここだけの旅情報番組。家族で、友達と、恋人と、出張帰りに、一人旅で...パーソナリティーが紹介した“ここだけの場所”がラジオを聞いたあなたのとっておきの旅になるかも。<出演者変更>『THE TRAD』(東京ローカル 月〜木 後3:00)出演:(月・火)稲垣吾郎/山本里菜 (水・木)ハマ・オカモト/中川絵美里架空のレコード店『THE TRAD』を舞台に、上質な音楽をじっくり味わうをコンセプトに届けている生ワイド番組。4月から稲垣吾郎店長の月曜・火曜のアシスタントにフリーアナウンサーの山本里菜が就任する。新装開店『THE TRAD』、乞うご期待!『What a Wonderful Radio!!☆☆☆』(東京ローカル 毎週火曜 後9:00)アニメ・ライブをはじめとした展開をおこなうオールメディアプロジェクト・ラブライブ!シリーズ4作目の「ラブライブ!スーパースター!!」。スクールアイドルグループ・Liella!として活躍中の結那・坂倉花の2人が2024年10月からのアニメ放送を盛り上げるべく、音楽とトークでリスナーとつながる番組。時にはLiella!の他メンバーも登場しながら、色とりどりな時間を届ける。『ブルボン presents Shining Star』(JFN7局ネット 時間違いネット 毎週日曜 前8:30)「健康」「安心」「安全」をキーワードに、健康、元気についての取り組みを紹介する25分番組。パーソナリティーの吉田明世が、自分らしく生きている人、輝いている人をゲストに迎えて、ライフスタイルや活動のなかにある輝きの秘訣を聞きながら、より豊かで元気な日々を過ごすヒントを届けていく。『oggi otto Music Shampoo』(JFN38局ネット 毎週日曜 前11:00)“休日の髪と心に素敵な音楽の魔法をかける”ヘアケアブランド oggi ottoが音楽の世界にナビゲート。パーソナリティーは長野美郷。アーティスト、俳優、タレントなど、各ジャンルからのミュージックラバーが毎週ゲストで登場し、日曜日のブランチタイムに聴きたい音楽をセレクトする。ゲストの選んだ楽曲への想いやエピソードを聴きながら、あなたの髪と心にMUSIC SHAMPOO=音楽の魔法をかけていく25分間となる。<時間変更>『トーキョー・エフエムロヒー』(東京ローカル 毎週火曜 後9:30)出演:ヒコロヒー『Saucy LOCKS!』(JFN38局フルネット 毎週火曜 後11:08)出演:Saucy Dog『AuDee Premium Special』(東京ローカル 毎週金曜 後9:30)出演:三浦宏規(4月)『明治フラクトオリゴ糖 presents 加治ひとみ EYES to Beauty』(東京ローカル 毎週土曜 前7:30)出演:加治ひとみ『FAMILY DISCO』(東京ローカル 毎週土曜 前11:30)出演:DJ OSSHY『SBI損保 presents TOKYOこどもTIMES』(東京ローカル 毎週土曜 後2:55)出演:杉浦太陽『三井倉庫グループ presents 未来に「つなぐ」物語』(JFN4局ネット 時間違いネット 毎週日曜 後2:55)出演:笠間淳