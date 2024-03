虎ノ門ヒルズ ステーションタワーが2023年10月に開業を迎えてからますますの盛り上がりを見せている⻁ノ門ヒルズ。そんな虎ノ門ヒルズで、さまざまなワインを存分に楽しめるイベント「Toranomon Hills WINE & DINE」が2024年3月15日から3月31日(日)まで開催中だ。

【写真】大人気イベント「TRANSIT WINE FES」が今年は虎ノ門ヒルズ ステーションタワーで開催

ワインが繋げるおいしい時間をコンセプトに、期間中いつ訪れても楽しめる5つのコンテンツを用意。虎ノ門ヒルズ初の試みとなる本イベントの一部コンテンツを体験レポート!

■イベントのスタートを飾ったのは「Toranomon Hills AWA(泡)NIGHT!」

「Toranomon Hills AWA(泡)NIGHT!」では、⻁ノ門ヒルズに出店する、フランスワイン専門店 ラ・ヴィネ、HAND PICKING WINE、THE CELLAR&FUKUSHIMAYA、cask、BEAVER BREAD BROTHERS、Pacific STAND-INという選りすぐりのワイン取扱店が、⻁ノ門ヒルズ ステーションタワー内のステーションアトリウムに設置される特設バーに出張出店。開放的な駅前広場の空間で、各店自慢のシャンパンやスパークリングを振る舞った。

■「TRANSIT WINE FES in Toranomon Hills」では世界各国のワインや少量生産の希少なワインも登場

3月16日と17日には、トランジットジェネラルオフィスが定期開催している世界各国のワインや少量生産の希少なワインがそろう大人気イベント「TRANSIT WINE FES」を、「TRANSIT WINE FES in Toranomon Hills」として⻁ノ門ヒルズ ステーションタワーで実施した。

今回もトランジットジェネラルオフィスが誇るソムリエチームがおいしいワインを厳選。虎ノ門ヒルズ ステーションタワーのT-MARKETと⻁ノ門ヒルズカフェにワインブースが設置され、専用コインでワインと各店のおすすめフードも購入できるような仕組みに。

日本のものからアメリカ、フランス、スイスなど世界各地から集まったワインが並び、各ブースの生産者がワインの特徴を丁寧に時間をかけて教えてくれるため、コミュニケーションも含めて楽しい時間に。

さらに、2月29日にオープンした大型セレクトショップSELECT by BAYCREW'Sも本イベントに参加し、SELECT by BAYCREW'S内のRITUELのブラッスリーがおすすめするワインの試飲イベントを開催。買い物とワインを楽しめる、SELECT by BAYCREW'Sならではのイベントとなった。

■まだまだ楽しめる「Toranomon Hills WINE&DINE」イベントの実施予定コンテンツ

⻁ノ門ヒルズエリア内の各店舗が自慢のワインとフードをおすすめするワイン マリアージュ フードフェアは、3月31日(日)まで開催。たとえば、虎ノ門ヒルズ ステーションタワーのT-MARKETにある、大人気ベーカリーBEAVER BREAD BROTHERSでは、熊本県産セミドライトマトをぜいたくに使った白パン「クー」と北イタリア産の赤ワインのペアリングが楽しめる。⻁ノ門ヒルズの飲食店舗が一堂に参加する必見コンテンツだ。

虎ノ門ヒルズ初となる大型ワインイベントに足を運んでみよう。