退職祝いのメッセージ33例！定年退職や上司・同僚・部下へのお礼の伝え方

定年退職する人へのメッセージ例

【1】

◯◯さんのご退職に際し、長年のご尽力に敬意を表します。◯◯さんのもとで経験したことは、私たちにとって貴重なものでした。これからの生活が幸多きものになりますよう、心からお祈りしております。

【2】

ご定年退職を迎えられたことを心よりお祝い申し上げます。◯◯さんが教えてくださったことは私のキャリアにおいて貴重な財産です。このご恩は一生忘れません。今後のご多幸とご健康を心よりお祈り申し上げます。

【3】

長年にわたり、本当にお世話になりました。これまで多くの成功を収められたのは、◯◯さんの的確なご指導とご支援があったからこそです。心より感謝しております。◯◯さんのこれからの人生が喜びに溢れることを願っています。

【4】

◯◯部長、定年退職を迎えられることを心よりお祝い申し上げます。8年前、初めて大きなプロジェクトを任されて不安でいっぱいだった私に、「大丈夫、一緒に乗り越えよう」と励ましてくださいました。部長の手厚いサポートがあったからこそ成功できたことを、今でも鮮明に覚えています。どうぞお体を大切にされて素敵な日々をお過ごしください。

【5】

◯◯先生、長年にわたる医療現場でのご尽力、誠にありがとうございました。患者さん一人ひとりに寄り添う先生の姿勢から多くのことを学びました。これからは先生ご自身の時間を大切にし、健やかな日々をお過ごしください。

上司へのメッセージ例 【6】

これまで大変お世話になりました。いつも優しく、時に厳しく見守っていただいた◯◯さんには感謝の気持ちでいっぱいです。新しい環境でもご自身の健康を第一に素晴らしい日々をお過ごしください。

【7】

◯◯さん、これまでのご支援と手厚いご指導に心より感謝申し上げます。◯◯さんのもとで学んだ数々のことは、私の貴重な財産です。次の環境でのご活躍を心よりお祈り申し上げます。

【8】

◯◯さん独立おめでとうございます! 「いつか独立したい」とおっしゃっていましたが、まさかこんなに早いとは驚きました……!◯◯さんの未来が明るく、希望に満ちたものであるよう願ってやみません。長い間、本当にありがとうございました。

【9】

◯◯課長、転職おめでとうございます! 課長の仕事に対する姿勢は、私たち全員の模範でした。新しいステージでのご活躍を心からお祈り申し上げます。

【10】

◯◯部長との思い出といえばゴルフですよね。とくに2年前、接戦の末に敗れたことは、私の中で忘れられない思い出となりました。いつかリベンジを果たせる日を楽しみにしております。新しい職場でのご活躍を心から願っています。

先輩へのメッセージ例 【11】 新たなスタートを切られるとのこと、おめでとうございます。今日まで◯◯さんと共に働けたこと、心から感謝しています。新しい職場でのご活躍を心からお祈りしております。 【12】 転職おめでとうございます! ◯◯さんの技術を間近に見ることができた私たちは本当に幸せでした。どうぞお身体を大切に、そして次の職場でもさらなるご活躍を期待しています。 【13】 今まで本当にお世話になりました。未経験の私がここまでやってこられたのは、◯◯さんの優しい指導があったからこそです。次の職場でのさらなるご活躍を心よりお祈りしています。 【14】 ◯◯さん、今まで本当にお疲れさまでした。いつも親身に的確なサポートをしていただき、救われる思いでした。私も◯◯さんのような先輩になれるよう頑張っていきます。新天地でも○○さんらしく夢に向かってください。 【15】 ◯◯さんの優しさ、忍耐力、利用者さま一人ひとりに寄り添う姿勢は、私たちにとって大きな学びとなりました。本当にありがとうございました。これからも多くの人々に喜びを与え続けてください。

同期へのメッセージ例 【16】 うれしいときもつらいときも、◯◯とは助け合った思い出が数えきれません。一緒に働けて本当に楽しかった。新しい職場でも◯◯らしさを忘れず、個性を発揮してください! 【17】 ◯年間お疲れ様でした! いつも◯◯さんからは刺激を受けていて、密かな目標でした。次の職場での活躍を応援しています! 【18】 転職おめでとう! 傍目から◯◯さんの丁寧な仕事ぶりを見ていて、尊敬していました。◯◯さんならどんな環境でも活躍されると思います。転職先でも◯◯さんらしく頑張ってください! 【19】 入社したときは真面目で大人しい印象で、同期ながら仲良くなれるか心配でした。しかし、ユーモアに溢れる愛されキャラの一面もあり、そんなギャップに引き込まれました(笑)。今まで本当にありがとう、引き続きプライベートでもよろしく! 【20】 ◯◯さん結婚おめでとう! 同期入社して◯年、いつも◯◯さんには助けられてばかりで、本当にお世話になりました。これからは家族との幸せを一番に、新しい生活を心から楽しんでください。末長くお幸せに! 部下・後輩へのメッセージ例 【21】 ◯◯さん、長い間ありがとう! 一緒に働いたことを振り返ると、楽しい思い出ばかりです。これからも持ち前の明るさで突き進んでください。 【22】 ◯年間、本当にお疲れさま。◯◯さんが成長していく姿を見るのがとても楽しみでした。新天地でも◯◯さんの力を存分に発揮してください。 【23】 人懐こくてムードメーカーの◯◯さんがいると、職場がいつもパッと明るくなりました。本当にありがとう! またどこかで一緒に仕事をできる機会があるかもしれません。そのときを楽しみにしています。 【24】 ◯年間お疲れさまでした。◯◯さんがひとり立ちした日、とても緊張したと思いますが、私も遠くからハラハラしながら見守っていました。立派に成長したことをとてもうれしく思います。これからも◯◯さんらしく前向きに頑張ってくださいね! 【25】 ◯◯さんから独立すると聞いたとき、その勇気と決意に深く感銘を受けました。新しい挑戦には困難も伴いますが、悩んだり困ったりすることがあればいつでも相談してください。◯◯さんのチャレンジがうまくいくことを心から祈っています。

あまり親しくない同僚へのメッセージ例

【26】

◯◯さん、今までありがとうございました。これからも、お元気でご活躍ください。

【27】

◯年間お疲れさまでした。◯◯さんとはいつか仕事でご一緒したいと思っていました。次の職場でのご活躍をお祈りしております。

【28】

◯◯さんはとても仕事ができる人だと聞いていました。次の職場でのご活躍をお祈りしております。

【29】

転職おめでとうございます! 新しい職場でも、◯◯さんらしさを忘れず頑張ってくださいね。

【30】

在職中はお世話になりました。今後のご活躍を楽しみにしています。

英語で感謝を伝えるメッセージ例 【31】

Congratulations on your retirement. I sincerely wish you a wonderful life ahead.

(ご退職おめでとうございます。これからの人生が素晴らしいものでありますよう心から願っています。)

【32】

It was a pleasure to work with you for ◯ years. I wish you many wonderful things in the future!

(◯年間 一緒に働けてうれしかったです。これから先の未来、素敵なことがたくさん訪れますように!)

【33】

Thank you so much for all your help and support. I sincerely wish you success in your new challenge.

(今まで本当にお世話になりました。新しい挑戦への成功を心から祈っています。)

部署やチームを代表してメッセージを贈る場合は、「I」を「We」に変更するとよいでしょう。

避けるべき表現