Amazon新生活セールFINALがスタート。セール対象品まとめてみました
新生活スタートに向けて、ラストスパート。
2024年3月29日（金）9:00〜4月1日（月）23:59の4日間、春からの新たな生活準備を後押しする今月2度目のAmazonセールが開催。その名も｢Amazon新生活セールFINAL｣。
新しいことを始めるために必要なPCやガジェットから、慌ただしい毎日をフォローしてくれる家電、ストックしておくと便利な日用品や食料品などまで、セール対象品をご紹介。
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● 新生活えりすぐりアイテム
● 生活家電、テレビ、イヤホンなど
● 食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品など
● ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品など
新生活えりすぐりアイテム
Red Bull 【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本
4,350円
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ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 900g 明治
3,409円
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【Amazon.co.jp限定】【大容量】デカラクサイズ アタック抗菌EX 洗濯洗剤 液体 洗ってもぶりかえすゾンビ臭断絶へ! つめかえ用 2800ｇ
1,320円
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[Samsonite red] リュック シャルド CHARDE バックパック Backpack PC収納可 ブラック
26,400円
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[エース] ビジネスリュック ビジネスバッグ B4サイズ 15インチPC収納可 20L 強撥水 【1940年創業の日本メーカー】 リュック 軽量 【ヴィターラWR】 セットアップ可 890g No.61142 メンズ ブラック
23,100円
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生活家電、テレビ、イヤホンなど
Amazonベーシック モニターアーム 1画面 シングル 高さ調節可能 デスク設置用 スチール製
2,952円
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Amazonベーシック 乾電池 単3形 単三電池 アルカリ 保存期限10年 20個セット
742円
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Amazonベーシック スチール ホームセキュリティ 金庫 プログラム可能 電子式 書類 ジュエリー 貴重品を安全に保管 43L ブラック 幅35cm x 奥行33cm x 高さ42cm
13,106円
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EcoFlow ポータブルバッテリー ソーラーパネルセット ポータブル電源RIVER2 Pro ソーラーパネル 160W 1枚 太陽光発電セット 768Wh 大容量 リン酸鉄リチウムイオン電池 充放電サイクル3,000回以上 高耐久 6倍長寿命 ソーラー発電 BMS電池保護機能 アウトドア キャンプ 車中泊 電力確保 防災グッズ 停電対策 家庭蓄電 非常時用 節電
76,200円
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Anker Eufy (ユーフィ) Smart Scale P2 Pro（体重体組成計）【アプリ対応/Fitbit連携/体脂肪率/BMI/心拍数/筋肉量/基礎代謝量/水分量/体脂肪量/骨量/内臓脂肪/タンパク質/骨格筋量/皮下脂肪/体内年齢/ボディタイプ / 3Dモデル】ブラック
4,790円
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食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品など
アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール4D 部屋干し 詰め替え 103個[大容量]
3,160円
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【大容量】 バブ 6種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠 炭酸 入浴剤 詰め合わせ [医薬部外品]
2,079円
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【Amazon.co.jp限定】【大容量】めぐりズム蒸気でホットアイマスク 完熟ゆずの香り 16枚入
1,540円
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明治 チョコレート効果カカオ72%大容量ボックス 1kg
3,312円
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【Amazon.co.jp限定】大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分 [指定医薬部外品] 整腸剤 [乳酸菌/ビフィズス菌/フェーカリス菌/アシドフィルス菌 配合] 腸内フローラ改善 便秘や軟便に
3,284円
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NONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ (高濃度フッ素 1450ppm配合) 歯磨き粉 セット 130g×2個+Y字フロス付き
876円
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VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) シートマスク 5種 スキンケア 韓国コスメ シカ CICA (デイリースージングマスク)
1,936円
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ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品など
Amazonベーシック 5段スチールラック 棚 メタルラック 耐荷重794kg 幅91×奥行36×高さ183cm ブラック
6,870円
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Amazonベーシック ヨガマット 厚め 12mm キャリーストラップ付 トレーニングマット ストレッチマット ピラティスマット 188×61×1cm パープル
2,110円
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iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器 ブルー 7個セット パック&レンジ PSC-NPR-B7
3,300円
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