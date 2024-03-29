¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×ºÇ½ª²ó¤Ç²ó¼ý¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉúÀþ¡¡¥Í¥Ã¥È¤â¡Ö·ë¶É¡¢²¿¼Ô¡©¡×¡Ö¤É¤³¤ÇÆþ¼ê¡©¡×
¡¡£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ï£²£¹Æü¡¢ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ï²Î¼ê°úÂà¤ò·è¤á¤¿¥¹¥º»Ò¡Ê¼ñÎ¤¡Ë¤¬¤µ¤è¤Ê¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¡¢±©Ä»Á±°ì¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Ç°µ´¬¤Î¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤òÇ®¾§¤¹¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤ÊÅò¤ÎÆæ¤ÎÉúÀþ¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤Ï¡¢¤µ¤è¤Ê¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¥¹¥º»Ò¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤¿²û¤«¤·¤¤ÌÌ¡¹¤¬¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¤ë¡£Âçºå¤ØÌá¤Ã¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¿¥¤»Ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¸µÉÕ¤¿Í¤Î¾®Ìë¤Ï¼ê»æ¤Ç¥¹¥º»Ò¤ÎÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥º»Ò¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤ÊÅò¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÇ¯¤ò¤È¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÍè¤é¤ì¤º¡¢¤«¤ï¤ê¤ËÂç¤¤Ê²Ö¤ò¡Ö¤Ï¤ÊÅò¾ïÏ¢°ìÆ±¡×¤ÇÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ï¤ÊÅò¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥É¥é¥ÞÁ°È¾¡¢ÍÄ¤¤¥¹¥º»Ò¤¬É´Æü³±¤Ë¤«¤«¤ê¡¢Åö»þµ²±ÁÓ¼º¤À¤Ã¤¿¥´¥ó¥Ù¥¨¤¬²¿Æü¤â¤«¤±¤Æµ¨Àá³°¤ì¤ÎÅí¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤«¤é¤½¤ÎÅí¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¢¥Û¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢ÉÂµ¤¤Î¥Ä¥ä¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê£±½µ´Ö¤«¤±¤ÆÅí¤òÆþ¼ê¡£¤½¤³¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅí¤ÎÆþ¼êÊýË¡¤È¡¢¥¢¥Û¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÁÇÀ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶ÉºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤º¤¸¤Þ¤¤¡£¥¢¥Û¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¾¾²¼¹¬Ç·½õÀâ¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö·ë¶É¥´¥ó¥Ù¥¨¤µ¤ó¤¬¤É¤³¤«¤éÅí¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¤¸¤Þ¤¤¡¡¤Þ¤¤¤Ã¤«¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢ÂÔ¤Æ¤è¡©·ë¶É¡¢¥¢¥Û¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï²¿¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡©¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÅí¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¥¢¥Û¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬µ¨Àá³°¤ì¤ÎÅí¤ò¤É¤³¤ÇÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÆæ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£¤½¤â¤½¤â¥¢¥Û¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÁÇÀ¼«ÂÎ¤¬Ææ¤À¤â¤ó¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£