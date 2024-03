BOYNEXTDOOR、2nd EP「HOW？」トレーラーフィルムの再生回数が100万回を突破

BOYNEXTDOORが22日に公開した2nd EP「HOW?」のトレーラーフィルムのYouTube再生回数が、本日(29日)午前中に100万再生を突破した。彼らは発売前のプロモーション映像で既に100万再生を超え、改めて人気を証明した。今まで公開した3本の映像(「HOW can this happen?」「Between WHO and WHY」「Trailer Film」)の関連キーワードが全て、韓国国内のX(旧Twitter)のリアルタイムトレンドに上がり、23日に中国最大のSNSであるWeiboでは、トレーラーフィルム関連キーワードがリアルタイム検索ランキングに上がった。

トレーラーフィルムは、今作のコンセプトでもある「キッチュコア(KitschCore)」をテーマに制作されている。キッチュコアとは、キッチュ(Kitsch)と自然な趣を意味するノームコア(Normcore)の合成語で、「隣の少年たち」らしい親しみやすさにキッチュな感性が加わっている。また、今作の予告映像「Between WHO and WHY」では、メンバーにそっくりな人形たちが可愛い恋愛トークを交わすという斬新な内容で大きな注目を浴びている。本日22時には、公式SNSに新曲の情報が分かるトラックリストがアップされる予定で、こちらにも期待が高まる。注目を集めている2nd EP「HOW?」は4月15日の18時に発売される。