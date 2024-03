「東京ディズニーリゾート スペシャルパレード」をを2024年5月5日(日・祝)より実施決定!

東京ディズニーリゾートを飛び出したディズニーの仲間たちが、「ジャンボリミッキー!」の音楽に合わせて、日本各地の子どもたちと一緒にパレードに参加します。

「東京ディズニーリゾート スペシャルパレード」実施決定

東京ディズニーリゾートは、「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」を2024年5月5日(日・祝)より実施します。

“魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界”をテーマとした、東京ディズニーシーの8番目となる新たなテーマポート「ファンタジースプリングス」が6日6日(木)にオープンする東京ディズニーリゾートから、各地に夢と笑顔をお届けします。

「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」訪問都市

実施日訪問都市まつり名称2024年5月5日(日・祝)愛知県蒲郡市蒲郡施政70周年記念事業 海みなとまつり2024年5月20日(月)山形県酒田市酒田祭り 本祭り2024年5月26日(日)大分県日田市第77回日田川開き観光祭 水郷日田どんたくカーニバル

(2024年3月29日現在)

※悪天候やその他の理由により中止、一部内容変更の可能性があります

※その他の訪問都市、参加するお祭りにつきましては、決定次第、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトで順次お伝えしていきます

※「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」の詳細や訪問都市の追加は、決まり次第お知らせいたします

※画像はすべてイメージです

©Disney

