コミー株式会社は、基準適合性が確認された装備品を提供するため、航空機用ミラーの『装備品等の製造及び完成後の検査の能力』を有することを証明する認定事業場の認可を、2024年1月16日付にて国土交通省航空局から取得したことを発表しました。

コミ― 認定事業場の認可を取得

コミー株式会社は、基準適合性が確認された装備品を提供するため、航空機用ミラーの『装備品等の製造及び完成後の検査の能力』を有することを証明する認定事業場の認可を国土交通省航空局から取得したことを発表しました。

これにより、エアラインが航空機用ミラーを導入する際に必要な書類や申請にかかる期間及びコストの削減が期待できます。

コミー株式会社は、航空機の安全・安心の運航が維持されるよう、引き続き製品の品質向上に努めていきます。

コミー株式会社 概要

1973年設立。

ミラーメーカーとして独自技術を活かし、コンビニから航空機まで安全・防犯・サービス・効率アップに役立つ商品など、ミラーで社会のあらゆる死角を解消するために様々な商品を開発・製造・販売しています。

航空機用手荷物入れミラー「FFミラーAIR」は、乗客には忘れ物防止に、客室乗務員にはセキュリティチェックに使われており、世界のエアライン100社以上に採用されています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 航空機用ミラーを導入する際のコスト削減に期待!コミー株式会社「認定事業場」の認可を取得 appeared first on Dtimes.