ITZY、5月22日のワールドツアー初の大阪公演がCSテレ朝チャンネル1にて独占生中継！

ITZYの2度目となるワールドツアーより、5月22日(水)大阪城ホールで開催されるライブがCSテレ朝チャンネル1にて独占生中継されることが決定した。昨年2月に初のワールドツアーの一環として千葉・幕張で日本初のライブを開催したITZYが、2度目の日本、初の大阪で披露する、さらにスケールアップしたパフォーマンスを全国にお届け。ITZYは2019年2月、1stシングル「IT'z Different」でデビュー。タイトル曲「DALLA DALLA」のミュージックビデオが、公開から約18時間で1000万を超える再生回数を記録、当時の史上最速記録で音楽番組の1位を獲得すると数々の新人賞を獲得し、一躍人気者となった。

日本デビューは2021年。12月にオンラインショーケースを開催し、その数日後にアルバム「IT'z ITZY」をリリース。翌2022年上半期にはオリコンが発表するアーティスト別セールス部門新人ランキング1位を獲得した。2023年2月には「ITZY THE 1ST WORLD TOUR 」の一環として来日、千葉・幕張イベントホールで2日間の単独公演を開催。その間にもテレビ朝日系「ミュージックステーション」など、数々の音楽番組に出演して日本での知名度も飛躍的にアップさせている。そんな彼女たちの魅力は、力強くクオリティの高い歌唱力とパワフルなパフォーマンス。特にダンスの難易度の高さはガールズグループでも最上級とも評され、パフォーマンスレッスンの様子を収めたDance Practice動画でもその実力をまざまざと見せつけている。またYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」でも「RINGO」などを披露。美しいソロの歌声とハーモニーで音楽ファンを魅了している。ファンの心を捉えて離さないITZYのミュージックビデオは全世界で人気を獲得し、なんと1億回以上再生された楽曲は8曲。2020年リリースの「WANNABE」は5億回以上とまさに勢いに乗っている。今回の日本公演も国立代々木競技場 第一体育館など大ホールでの開催を予定。当初は2日間だった公演に2回の追加公演が発表されるなど、改めて人気の高さを証明した。2024年春、まさに旬を迎えている彼女たちの躍動する姿を、CSテレ朝チャンネル1の独占生中継でチェックできる機会となっている。

■放送情報

「ITZY 2ND WORLD TOUR <BORN TO BE> in JAPAN」

2024年5月22日(水)19:00 CSテレ朝チャンネル1にて独占生中継



