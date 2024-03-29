　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44450.66　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
44279.59　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42101.12　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41814.38　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41342.84　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41085.92　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40574.51　　6日移動平均線
40357.45　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

40168.07　　★日経平均株価29日終値

39922.64　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39803.85　　均衡表転換線(日足)
39628.98　　25日移動平均線
39591.45　　均衡表基準線(日足)
38900.51　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38797.51 　　新値三本足陰転値
38396.17　　均衡表転換線(週足)
38235.03　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38172.04　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37744.16　　13週移動平均線
37443.57　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37239.00　　均衡表雲上限(日足)
36587.45　　75日移動平均線
35787.71　　均衡表基準線(週足)
35565.69　　ボリンジャー:-1σ(13週)
35535.22　　均衡表雲下限(日足)
35127.22　　26週移動平均線
34017.46　　200日移動平均線
33387.21　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32019.41　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31373.01　　均衡表雲上限(週足)
31208.74　　ボリンジャー:-3σ(13週)
29717.39　　均衡表雲下限(週足)
28911.60　　ボリンジャー:-2σ(26週)
25803.78　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　75.65(前日75.65)
ST.Slow(9日)　　78.75(前日78.75)

ST.Fast(13週)　 88.34(前日88.34)
ST.Slow(13週)　 88.64(前日88.64)

［2024年3月29日］

株探ニュース