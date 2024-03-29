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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年3月29日9時から4月1日23時59分まで「Amazon新生活セール FINAL」を開催中。

現在、極小・超軽量で寝ながらでもつけられるAnkerのワイヤレスイヤホン「Soundcore Sleep A10」が15％オフや日本の高品質オーディオメーカー「final」の有線ゲーミングイヤホンが25％オフなど、いろいろな最新機能を備えたイヤホンがお買い得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年3月29日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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極小・超軽量で、寝ながらでもつけられるAnkerのワイヤレスイヤホン「Soundcore Sleep A10」が15％OFF！

Anker Soundcore Sleep A10 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2）【完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大47時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時のモニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】 10,990円 （15%オフ） Amazonで購入する PR PR

他にもAnkerのワイヤレスイヤホンが多数お買い得ですよ！

Anker Soundcore Sport X10（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2）【完全ワイヤレスイヤホン / 耳掛け / フック型 / 折りたたみ式 / アクティブノイズキャンセリング / 外音取り込み / 音声通話 / IPX7防水規格 / 最大32時間音楽再生 / 専用アプリ対応 / PSE技術基準適合】ブラック 8,490円 （15%オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore Liberty 4 NC (Blueooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.0 / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大50時間再生 / ハイレゾ対応 / IPX4防水規格 / PSE技術基準適合】ブラック 12,990円 （ポイント10倍） Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore AeroFit（Bluetooth 5.3）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン / IPX7防水規格/ 最大42時間再生 / マルチポイント接続/PSE技術基準適合】ブラック 16,990円 （ポイント10倍） Amazonで購入する PR PR

日本の高品質オーディオメーカー「final」のイヤホンもセール中！ ゲーミングイヤホンが25％オフに

final (ファイナル) E500 カナル型 イヤホン【 VR バイノーラル ASMR 360オーディオ推奨】 ブラック 1,780円 （10%オフ） Amazonで購入する PR PR

final (ファイナル) VR500 for Gaming カナル型ゲーミングイヤホン・マイク付き・小型 グレー 2,680円 （25%オフ） Amazonで購入する PR PR

サウンドが目の前で展開されているような錯覚、BOSEの人気ワイヤレスイヤホン「QuietComfort Ultra Earbuds」が12％オフに！

BOSE(ボーズ) Bose QuietComfort Ultra Earbuds 完全ワイヤレス ノイズキャンセリングイヤホン 空間オーディオ Bluetooth接続 マイク付 最大6時間再生 急速充電 ブラック 34,800円 （12%オフ） Amazonで購入する PR PR

Bose Ultra Open Earbuds 完全ワイヤレス オープンイヤー イヤホン 空間オーディオ Bluetooth接続 マイク付 最大7.5時間再生 防滴 ブラック 39,600円 （ポイント10倍） Amazonで購入する PR PR

Apple社の人気イヤホンブランド「Beats」のノイキャン対応完全ワイヤレスイヤホンが31％に！

Beats Flexワイヤレスイヤホン - Apple W1ヘッドフォンチップ、マグネット式イヤーバッド、Class 1 Bluetooth、最大12時間の再生時間 - Beats ブラック 7,280円 （26%オフ） Amazonで購入する PR PR

Beats Studio Buds + | ワイヤレスノイズキャンセリングイヤフォン - AppleデバイスとAndroidデバイスで互換性が向上、内蔵マイク、耐汗仕様Bluetoothイヤフォン、空間オーディオ - トランスペアレント 18,253円 （19%オフ） Amazonで購入する PR PR

Beats Studio Buds - ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン - アクティブノイズキャンセリング、IPX4等級、耐汗仕様イヤーバッド、AppleデバイスとAndroidデバイスに対応、Class 1 Bluetooth、内蔵マイク、8時間の再生時間 - ブラック 14,982円 （31%オフ） Amazonで購入する PR PR

音響マニア御用達のドイツのゼンハイザー製イヤホン類もセールに！ 有線モデルが23％オフに！

ゼンハイザー(Sennheiser) イヤホン 有線 IE 200 ブラック ダイナミック カナル型 オーディオファイル TrueResponseトランスデューサー ブレードケーブル イヤーフック イヤフォン 【国内正規品】 18,339円 （23%オフ） Amazonで購入する PR PR

ゼンハイザー Sennheiser ワイヤレスイヤホン bluetooth CX Plus True Wireless SE マットブラック ワイヤレスイヤホン 自社開発ドライバー アクティブノイズキャンセリング 左右独立使用可 途切れにくい aptX Adaptive IPX4 最大24時間再生 【国内正規品】 13,521円 （15%オフ） Amazonで購入する PR PR

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について ｢Amazon新生活セール FINAL｣は、4月1日23時59分まで開催中！

Source:Amazon新生活セール FINAL