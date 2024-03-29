来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇４月１日



０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）

１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

２３：００ 米・建設支出

※イギリス，ドイツ，フランス，オーストラリア，ニュージーランド，スウェーデン，ノルウェー，ポーランド，スイス，香港，南アフリカ市場が休場



◇４月２日



０８：５０ 日・マネタリーベース

０９：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

１５：００ 英・ネーションワイド住宅価格

１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・消費者信用残高

１７：３０ 英・マネーサプライ

２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２３：００ 米・製造業新規受注

２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

※日・閣議



◇４月３日



０１：００ 米・ウィリアムズニューヨーク連銀総裁がＮＰＯ主催の討議に参加

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：４５ 中・財新非製造業購買担当者景気指数

１８：００ ユーロ・失業率

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２２：４５ 米・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数（総合）

０１：１０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言



◇４月４日



０１：１０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：３０ 豪・住宅建設許可件数

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１４：００ 日・日銀地域経済報告（さくらリポート）

１６：５０ 仏・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・非製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・卸売物価指数

２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２１：３０ 米・貿易収支

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

※中国，香港，台湾市場が休場



◇４月５日



０８：３０ 日・全世帯家計調査

０９：３０ 豪・貿易収支

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１５：００ 独・製造業新規受注

１５：４５ 仏・鉱工業生産

１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１８：００ ユーロ・小売売上高

２１：３０ 米・雇用統計

２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２１：３０ 米・平均時給

※日・閣議

※中国，台湾市場が休場



◇４月６日



０４：００ 米・消費者信用残高







◎決算発表・新規上場など



○４月１日



決算発表：ネクステージ<3186>，あさひ<3333>，フイルコン<5942>，象印<7965>，しまむら<8227>



○４月２日



決算発表：あみやき<2753>，霞ヶ関Ｃ<3498>，ナガイレーベ<7447>，スギＨＤ<7649>，オークワ<8217>



○４月３日



決算発表：カネコ種<1376>，ＫＴＫ<3035>，ワールド<3612>，川口化<4361>，西松屋チェ<7545>，ナルミヤ<9275>，北恵<9872>



○４月４日



決算発表：ダイセキＳ<1712>，イーサポート<2493>，アダストリア<2685>，バイク王<3377>，クスリアオキ<3549>，三協立山<5932>，ＯＳＧ<6136>，不二越<6474>，壱番屋<7630>，オンワード<8016>，平和堂<8276>，ＢＳ１１<9414>，ダイセキ<9793>

※東証スタンダード上場：アズパートナーズ<160A.T>



○４月５日



決算発表：サカタのタネ<1377>，暁飯島工業<1997>，サンエー<2659>，サーラ<2734>，カルラ<2789>，キユーピー<2809>，アヲハタ<2830>，メディ一光Ｇ<3353>，フェリシモ<3396>，エクスＭ<4394>，東海ソフト<4430>，ＷＮＩウェザ<4825>，日エンター<4829>，ダイケン<5900>，エスクロＡＪ<6093>，瑞光<6279>，安川電<6506>，エコーＴＤ<7427>，薬王堂ＨＤ<7679>，三光合成<7888>，トーセイ<8923>，インテリクス<8940>，丸八倉<9313>，ジャステック<9717>，アルテック<9972>ほか



出所：MINKABU PRESS