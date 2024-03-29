来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇４月１日
０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・建設支出
※イギリス，ドイツ，フランス，オーストラリア，ニュージーランド，スウェーデン，ノルウェー，ポーランド，スイス，香港，南アフリカ市場が休場
◇４月２日
０８：５０ 日・マネタリーベース
０９：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１５：００ 英・ネーションワイド住宅価格
１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２３：００ 米・製造業新規受注
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
◇４月３日
０１：００ 米・ウィリアムズニューヨーク連銀総裁がＮＰＯ主催の討議に参加
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：４５ 中・財新非製造業購買担当者景気指数
１８：００ ユーロ・失業率
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２２：４５ 米・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数（総合）
０１：１０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言
◇４月４日
０１：１０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・住宅建設許可件数
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１４：００ 日・日銀地域経済報告（さくらリポート）
１６：５０ 仏・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０ 米・貿易収支
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
※中国，香港，台湾市場が休場
◇４月５日
０８：３０ 日・全世帯家計調査
０９：３０ 豪・貿易収支
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１４：００ 日・景気動向指数（速報値）
１５：００ 独・製造業新規受注
１５：４５ 仏・鉱工業生産
１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１８：００ ユーロ・小売売上高
２１：３０ 米・雇用統計
２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０ 米・平均時給
※日・閣議
※中国，台湾市場が休場
◇４月６日
０４：００ 米・消費者信用残高
◎決算発表・新規上場など
○４月１日
決算発表：ネクステージ<3186>，あさひ<3333>，フイルコン<5942>，象印<7965>，しまむら<8227>
○４月２日
決算発表：あみやき<2753>，霞ヶ関Ｃ<3498>，ナガイレーベ<7447>，スギＨＤ<7649>，オークワ<8217>
○４月３日
決算発表：カネコ種<1376>，ＫＴＫ<3035>，ワールド<3612>，川口化<4361>，西松屋チェ<7545>，ナルミヤ<9275>，北恵<9872>
○４月４日
決算発表：ダイセキＳ<1712>，イーサポート<2493>，アダストリア<2685>，バイク王<3377>，クスリアオキ<3549>，三協立山<5932>，ＯＳＧ<6136>，不二越<6474>，壱番屋<7630>，オンワード<8016>，平和堂<8276>，ＢＳ１１<9414>，ダイセキ<9793>
※東証スタンダード上場：アズパートナーズ<160A.T>
○４月５日
決算発表：サカタのタネ<1377>，暁飯島工業<1997>，サンエー<2659>，サーラ<2734>，カルラ<2789>，キユーピー<2809>，アヲハタ<2830>，メディ一光Ｇ<3353>，フェリシモ<3396>，エクスＭ<4394>，東海ソフト<4430>，ＷＮＩウェザ<4825>，日エンター<4829>，ダイケン<5900>，エスクロＡＪ<6093>，瑞光<6279>，安川電<6506>，エコーＴＤ<7427>，薬王堂ＨＤ<7679>，三光合成<7888>，トーセイ<8923>，インテリクス<8940>，丸八倉<9313>，ジャステック<9717>，アルテック<9972>ほか
出所：MINKABU PRESS
◇４月１日
０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・建設支出
※イギリス，ドイツ，フランス，オーストラリア，ニュージーランド，スウェーデン，ノルウェー，ポーランド，スイス，香港，南アフリカ市場が休場
◇４月２日
０８：５０ 日・マネタリーベース
０９：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１５：００ 英・ネーションワイド住宅価格
１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２３：００ 米・製造業新規受注
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
◇４月３日
０１：００ 米・ウィリアムズニューヨーク連銀総裁がＮＰＯ主催の討議に参加
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：４５ 中・財新非製造業購買担当者景気指数
１８：００ ユーロ・失業率
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２２：４５ 米・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数（総合）
０１：１０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言
◇４月４日
０１：１０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・住宅建設許可件数
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１４：００ 日・日銀地域経済報告（さくらリポート）
１６：５０ 仏・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０ 米・貿易収支
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
※中国，香港，台湾市場が休場
◇４月５日
０８：３０ 日・全世帯家計調査
０９：３０ 豪・貿易収支
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１４：００ 日・景気動向指数（速報値）
１５：００ 独・製造業新規受注
１５：４５ 仏・鉱工業生産
１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１８：００ ユーロ・小売売上高
２１：３０ 米・雇用統計
２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０ 米・平均時給
※日・閣議
※中国，台湾市場が休場
◇４月６日
０４：００ 米・消費者信用残高
◎決算発表・新規上場など
○４月１日
決算発表：ネクステージ<3186>，あさひ<3333>，フイルコン<5942>，象印<7965>，しまむら<8227>
○４月２日
決算発表：あみやき<2753>，霞ヶ関Ｃ<3498>，ナガイレーベ<7447>，スギＨＤ<7649>，オークワ<8217>
○４月３日
決算発表：カネコ種<1376>，ＫＴＫ<3035>，ワールド<3612>，川口化<4361>，西松屋チェ<7545>，ナルミヤ<9275>，北恵<9872>
○４月４日
決算発表：ダイセキＳ<1712>，イーサポート<2493>，アダストリア<2685>，バイク王<3377>，クスリアオキ<3549>，三協立山<5932>，ＯＳＧ<6136>，不二越<6474>，壱番屋<7630>，オンワード<8016>，平和堂<8276>，ＢＳ１１<9414>，ダイセキ<9793>
※東証スタンダード上場：アズパートナーズ<160A.T>
○４月５日
決算発表：サカタのタネ<1377>，暁飯島工業<1997>，サンエー<2659>，サーラ<2734>，カルラ<2789>，キユーピー<2809>，アヲハタ<2830>，メディ一光Ｇ<3353>，フェリシモ<3396>，エクスＭ<4394>，東海ソフト<4430>，ＷＮＩウェザ<4825>，日エンター<4829>，ダイケン<5900>，エスクロＡＪ<6093>，瑞光<6279>，安川電<6506>，エコーＴＤ<7427>，薬王堂ＨＤ<7679>，三光合成<7888>，トーセイ<8923>，インテリクス<8940>，丸八倉<9313>，ジャステック<9717>，アルテック<9972>ほか
出所：MINKABU PRESS