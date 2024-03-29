来週の主なマーケットイベント

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◎経済統計・イベントなど

◇４月１日

０８：５０　日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）
１０：４５　中・財新製造業購買担当者景気指数
２２：４５　米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００　米・建設支出
※イギリス，ドイツ，フランス，オーストラリア，ニュージーランド，スウェーデン，ノルウェー，ポーランド，スイス，香港，南アフリカ市場が休場

◇４月２日

０８：５０　日・マネタリーベース
０９：３０　豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表
１０：３０　日・１０年物利付国債の入札
１５：００　英・ネーションワイド住宅価格
１６：５０　仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５　独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０　英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０　英・消費者信用残高
１７：３０　英・マネーサプライ
２１：００　独・消費者物価指数（速報値）
２３：００　米・製造業新規受注
２３：００　米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議

◇４月３日

０１：００　米・ウィリアムズニューヨーク連銀総裁がＮＰＯ主催の討議に参加
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：４５　中・財新非製造業購買担当者景気指数
１８：００　ユーロ・失業率
１８：００　ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：１５　米・ＡＤＰ雇用統計
２２：４５　米・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５　米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数（総合）
０１：１０　米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言

◇４月４日

０１：１０　米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言
０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０　豪・住宅建設許可件数　
１０：３０　日・３０年物利付国債の入札
１４：００　日・日銀地域経済報告（さくらリポート）
１６：５０　仏・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５　独・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００　ユーロ・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０　英・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００　ユーロ・卸売物価指数
２０：３０　米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０　米・貿易収支
２１：３０　米・新規失業保険申請件数
２１：３０　米・失業保険継続受給者数
※中国，香港，台湾市場が休場

◇４月５日

０８：３０　日・全世帯家計調査
０９：３０　豪・貿易収支
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１４：００　日・景気動向指数（速報値）
１５：００　独・製造業新規受注
１５：４５　仏・鉱工業生産
１７：３０　英・建設業購買担当者景気指数
１８：００　ユーロ・小売売上高
２１：３０　米・雇用統計
２１：３０　米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０　米・平均時給
※日・閣議
※中国，台湾市場が休場

◇４月６日

０４：００　米・消費者信用残高



◎決算発表・新規上場など

○４月１日

決算発表：ネクステージ<3186>，あさひ<3333>，フイルコン<5942>，象印<7965>，しまむら<8227>

○４月２日

決算発表：あみやき<2753>，霞ヶ関Ｃ<3498>，ナガイレーベ<7447>，スギＨＤ<7649>，オークワ<8217>

○４月３日

決算発表：カネコ種<1376>，ＫＴＫ<3035>，ワールド<3612>，川口化<4361>，西松屋チェ<7545>，ナルミヤ<9275>，北恵<9872>

○４月４日

決算発表：ダイセキＳ<1712>，イーサポート<2493>，アダストリア<2685>，バイク王<3377>，クスリアオキ<3549>，三協立山<5932>，ＯＳＧ<6136>，不二越<6474>，壱番屋<7630>，オンワード<8016>，平和堂<8276>，ＢＳ１１<9414>，ダイセキ<9793>
※東証スタンダード上場：アズパートナーズ<160A.T>

○４月５日

決算発表：サカタのタネ<1377>，暁飯島工業<1997>，サンエー<2659>，サーラ<2734>，カルラ<2789>，キユーピー<2809>，アヲハタ<2830>，メディ一光Ｇ<3353>，フェリシモ<3396>，エクスＭ<4394>，東海ソフト<4430>，ＷＮＩウェザ<4825>，日エンター<4829>，ダイケン<5900>，エスクロＡＪ<6093>，瑞光<6279>，安川電<6506>，エコーＴＤ<7427>，薬王堂ＨＤ<7679>，三光合成<7888>，トーセイ<8923>，インテリクス<8940>，丸八倉<9313>，ジャステック<9717>，アルテック<9972>ほか

出所：MINKABU PRESS