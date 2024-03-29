＜LuckyFes'24＞



2024年7月13日(土)、14日(日)、15日(月・祝)開場 8:00 開演 10:30（予定）＠国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）出演予定アーティスト：※3月29日現在DAY1（7月13日）：AMEFURASSHI／ALI／石井竜也 with 杏里／ウルフルズ／氣志團／水曜日のカンパネラ／SUPER★DRAGON／SCANDAL／すりぃ／7ORDER／森高千里／yama／燐舞曲 等DAY2（7月14日）：相川七瀬／打首獄門同好会／ゴールデンボンバー／THE BACK HORN／SKRYU／Novelbright／HEY-SMITH／MAN WITH A MISSION／MUCC／Roselia 等DAY3（7月15日）：新しい学校のリーダーズ／石崎ひゅーい／edhiii boi／KOTORI／Chevon／トンボコープ／FRUITS ZIPPER／bokula.／RAISE A SUILEN／ROTTENGRAFFTY 等