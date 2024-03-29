＜LuckyFes′24＞公式駐車券・テント券の予約販売開始
2024年7月13日(土)・14日(日)・15日(月・祝)に国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）にて開催される＜LuckyFes'24＞の公式駐車券およびテント券の予約販売がスタートとなった。
2022年より開催され3回目となる2024年は「アジア最大のテーマパーク型フェス」として、3日間で12万人の来場を目指し、「公式駐車券」に加え「テント券」「公式駐車券・テント券のセット販売」が開始、また今回から南駐車場も準備され、こちらは「障がいのある方・マタニティー・車イス利用者専用駐車券」およびファミリー限定の「キッズイーストテント付駐車券」専用の駐車場として販売されることも決定となった。
■＜LuckyFes'24＞公式駐車券について
予約開始：
2024年3月29日(金) 12時〜
※アキッパバリュープラス対象外です。
※先着順となります。
利用可能日
2024年7月13日(土)・14日(日)・15日(月・祝)
各日7:00〜22:00（最終入庫19:00）予定
●駐車券
・西駐車場 / 2,500円
・第1駐車場 / 2,000円
・第2駐車場 / 2,000円
・【障がいのある方・マタニティー・車イス利用者専用】南駐車場 / 2,500円 ※南駐車場内/特設入場ゲートより入場
・【オートバイ専用】西駐車場 / 1,500円
●駐車券＋テント券 / 料金：
・【ファミリー専用】キッズイーストテント付駐車券【南駐車場】 / 5,000円 ※小学生以下のお子様連れの方のみ購入可※南駐車場内/特設入場ゲートより入場
・【ファミリー専用】キッズウエストテント付駐車券【西駐車場】 / 3,500円 ※高校生以下のお子様連れの方のみ購入可
・フォレストテント(イースト)付駐車券【西駐車場】 / 4,500円
・グリーンテント(ウエスト)付駐車券【西駐車場】 / 3,500円
●テント券：
・【ファミリー専用】キッズイーストテント / 2,000円 ※小学生以下のお子様連れの方のみ購入可
・【ファミリー専用】キッズウエストテント / 1,000円 ※高校生以下のお子様連れの方のみ購入可
・フォレストテント(イースト) / 2,000円
・グリーンテント(ウエスト) / 1,000円
ご予約・ご利用にあたっての注意事項
・LuckyFes’24参加チケットは別途お買い求めいただく必要がございます。
・ご予約には別途サービス料がかかります。
・スムーズな駐車場運営に最善を尽くしますが、当日は周辺道路の混雑が予想されます。予めご了承ください。
・その他注意事項については、予約特設ページ（ https://www.akippa.com/luckyfes/ ）およびLuckyFes’24公式ホームページ（ https://luckyfes.com/ ）をご確認ください。
■ご利用方法
1、アキッパへの会員登録（無料）
購入にはアキッパへの会員登録が必要です。既にアキッパへの会員登録が完了している方は、登録済みの内容でご利用いただけます。
2、駐車券・テント券購入
ご希望の駐車場またはテントエリアと利用日を選択し、決済して購入します。
3、駐車場・テントエリアを使う
駐車場へは、特設ページに記載された指定ルートでご来場ください。駐車券・テント券の印刷およびダッシュボードへの掲示にご協力をお願いします。
＜LuckyFes'24＞
開場 8:00 開演 10:30（予定）
＠国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）
出演予定アーティスト：※3月29日現在
DAY1（7月13日）：AMEFURASSHI／ALI／石井竜也 with 杏里／ウルフルズ／氣志團／水曜日のカンパネラ／SUPER★DRAGON／SCANDAL／すりぃ／7ORDER／森高千里／yama／燐舞曲 等
DAY2（7月14日）：相川七瀬／打首獄門同好会／ゴールデンボンバー／THE BACK HORN／SKRYU／Novelbright／HEY-SMITH／MAN WITH A MISSION／MUCC／Roselia 等
DAY3（7月15日）：新しい学校のリーダーズ／石崎ひゅーい／edhiii boi／KOTORI／Chevon／トンボコープ／FRUITS ZIPPER／bokula.／RAISE A SUILEN／ROTTENGRAFFTY 等
◆LuckyFes'24オフィシャルサイト