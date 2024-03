BTSのJ-HOPE、新曲「NEURON」モーションピクチャーを公開…新たな出発への期待を伝える

BTS(防弾少年団)のJ-HOPEの話が新たな動きとして誕生した。J-HOPEは29日午後1時、スペシャルアルバム「HOPE ON THE STREET VOL.1」とタイトル曲「NEURON(with GAEKO、ユン・ミレ)」のオフィシャルモーションピクチャーを公開した。「NEURON」はJ-HOPEの音楽のルーツと人生の動機、そして新たな出発への期待を語る楽曲だ。

公式ミュージックビデオに当たるモーションピクチャーは都市と街、人々の関係を曲のタイトルである「NEURON」で表現した。映像はカメラを持った少年が街で出会った多様な人々の人生を素早く映し出す。モノクロで始まった映像は時間が経つほどカラフルに彩られ、すべての人にはそれぞれの色があることを表す。少年が街で出会った警察官、タクシー運転手、駐車監視員、ランナー、音楽家など様々な人が一つの線と写真で連結される。これは多くの経験が「ニューロン」で完成したことを意味する。映像は「Even without knowing each other's stories, we create moments of love that bridge the gap(僕たちがお互いの話を知らなくても、ギャップを埋める愛の瞬間を作っていく)」というメッセージで終わる。このようにこのモーションピクチャーは「ニューロン」が外部の刺激を伝達する役割をするように、私たちが接するすべての話が集まって新しい動きを作るというメッセージを伝える。ビンテージな雰囲気、空間と背景の一部を拡大したり縮小したりして転換される画面、人物の動きにコントラストを与える撮影技法などが映像の雰囲気をより一層際立たせる。J-HOPEは、3月30日から4月5日までソウル城東(ソンドン)区聖水洞(ソンスドン)で「HOPE ON THE STREET'POP-UP」を開催する。ストリート感性で飾られたポップアップは、来場者が参加できるダンスワークショップなど、アーティストJ-HOPEのアイデンティティを垣間見ることができる空間で構成される。