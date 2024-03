韓国発のビューティー&コスメブランド「 RboW(アールボウ) 」が、初のポップアップストアを伊勢丹新宿店にオープン!4月3日(水)〜9日(火)の期間中、香水やハンドクリームなど、RboWを代表する香りアイテムを手に取ることができますよ。「RboW」初のポップアップが伊勢丹新宿店で開催韓国・ソウルのアートオークションで活躍中のアートディレクター、キム・ソヒョンさんが手がける「RboW」。

香りやパッケージを通して日々の生活にアートを取り入れ、自身そのものをアーティステックに表現することを提案しています。有名メゾンの香水を世界に生み出した調香師たちの手によって、それぞれのアートへの解釈に基づいた、唯一無二の香りをつくっているそうですよ。2024年2月には待望の日本初上陸を果たし、東京・渋谷スクランブルスクエアにある「Mood or Nature(ムードオアネイチャー)」や公式オンラインストアにて販売がスタート。そんな日本でも話題となっている「RboW」が、このたび伊勢丹新宿店にて初のポップアップストアをオープンするということで、香り好きさんは見逃せませんね。口コミで話題の香水はぜひ試してみたい!イベントでは、口コミで話題となった新商品の香水「CASE STUDY EAU DE PERFUME」(税込8910円/30ml)をメインに展開。「CASE STUDY EAU DE PERFUME」は、朝露から星空まで、その時間帯や場所が浮かぶような個性的な香りが広がるといいます。日常から離れた、旅先で過ごしているかのような気分に浸ってみてくださいね。中でも『Atelier Chai』は、“お寺にバニララテをこぼしたような香り”なんだとか。スパイシーで温かいクローブとターメリックオイルが神秘的な想像力を刺激し、ウッディなロンゴザオイルとさわやかなベルガモットが生命力を与えてくれるそうですよ。デザインにも惹かれる大人気のハンドクリーム大人気のハンドクリーム、「YOUTH PRESERVE HAND AND NAIL CREAM」(税込2750円/50g)も要チェック。モノトーンでデザインされたパッケージがとってもおしゃれで、デスクや洗面台など、置いている空間まで格上げしてくれるはずです。肌コンディションを整えるオリーブエキスが配合され、乾燥から守り、うるおいのベールで包み込むのだとか。香りは3種類がラインナップしていて、たとえば『MONOCHROME』(写真左)は、朝露に濡れた爽やかな茶葉と、鼻先をそっとタッチするレモンと桃の皮の優しい香りだといいます。まるで、花が咲き誇っている庭園の真ん中に立っているような気分に導いてくれるというから、ぜひ試してみたいですよね。実際に手に取ってお気に入りを見つけよご紹介した「RboW」のアイテムが揃うポップアップは、4月3日(水)〜9日(火)の期間限定の開催。「Mood or Nature」のオンラインストアでは完売しているアイテムも、ゲットできちゃうかもしれません。ぜひ足を運んで、新生活のモチベーションをUPしてくれる香りを見つけてみてはいかが?RboW POP UP期間:4月3日(水)〜9日(火)時間:10:00〜20:00場所:伊勢丹新宿店 本館1階 ISETAN Seed&Leaf内(東京都新宿区新宿3丁目14-1)「RboW」公式Instagramhttps://www.instagram.com/rbow_official/「Mood or Nature」公式オンラインストアhttps://moodornature.com/参照元:株式会社インテルコスメシ・ジャパン プレスリリース