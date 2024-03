大阪のラジオ局・FM802が、『FM802×三井ショッピングパーク ららぽーと ACCESS!キャンペーン』で、今年の作詞作曲は柳沢亮太(SUPER BEAVER)が担当することが発表された。

FM802×三井ショッピングパーク ららぽーと ACCESS!キャンペーンは、FM802 とゆかりあるアーティストが多数参加する、オリジナル・キャンペーンソングを制作するドリームプロジェクト。この、オリジナル楽曲は毎年期間限定でFM802 独占オンエアしている。

そして今年の楽曲に参加するシンガーは、アイナ・ジ・エンド/大橋卓弥(スキマスイッチ)/岡野昭仁(ポルノグラフィティ)/片岡健太(sumika)/サイトウタクヤ(w.o.d.)/TERU(GLAY)/TOMOO/ヤマサキセイヤ(キュウソネコカミ)の8組。コーラスには柳沢亮太(SUPER BEAVER)が参加。

楽曲は4月1日(月)6:00~11:00『on-air with TACTY IN THE MORNING』(DJ:大抜卓人)7時台で初オンエア、以降FM802の各番組でオンエアされる。

また、今年は FM802開局35周年を記念した ACCESS!キャンペーンソング花火大会の開催も決定している。

詳しくはFM802 HPをチェックしよう。

【柳沢亮太(SUPER BEAVER)からのコメント】

2024 年の《ACCESS! キャンペーン》キャンペーンソングの作詞・作曲を務めさせて頂きました。

SUPER BEAVERの柳沢亮太です。

このお話を頂戴した時の気持ちはとにかく「応えたい!」でした。

FM802は、DJのお一人お一人はもちろんのこと、番組制作・編成はじめ各スタッフのお一人お一人が、顔を合わせるたびに明るく楽しく挨拶してくれるようなラジオ局。

これって全然当たり前のことじゃなくて、それでも “人を好きになる” ってそういうところからしか始まらないと思うのです。

人が好き、だから FM802 のことが好き、この順番を信じていたい。

いつだってリスナーのあなたへ向くラジオマンたちの想い。

バンドマンである自分も手渡してもらったことのある想い。

そして、自分の中の大切とも呼応する想い。

それらを紡いで出来たのが『はなむけ』という楽曲です。

人の想いは連鎖していくのだと改めて思います。

優しさや愛情をあなたのところまで運べたら幸いです。

トオミヨウさん、そして素敵なプレイヤーの皆さんと共に作り上げたサウンド。

そして…ミラクルなボーカリストの皆様が、この曲で伝えたい想いを具現化して下さいました。

(音楽って楽しい!)

この楽曲があなたの笑顔が生まれるきっかけの一つになれたら、最高です。

Be Funky!!

あの頃も、あの頃からきっと、ずっとそんな気概で一生懸命に届けようとし続けてくれているから「応えたい!」。人の顔が思い浮かぶラジオステーション。

FM802開局35周年の節目に携われて光栄です。