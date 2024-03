〈食べログ3.5以下のうまい店〉名刺代わりは至高のマルゲリータ！「尾山台 山田」の、一人で4種類のピッツァが食べられるおまかせコースとは？

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。フードパブリシスト高橋綾子さんお気に入りのピッツェリアとは?

〈食べログ3.5以下のうまい店〉

巷では「おいしい店は食べログ3.5以上」なんて噂がまことしやかに流れているようだが、ちょっと待ったー!

食べログ3.5以上の店は全体の3%。つまり97%は3.5以下だ。

食べログでは口コミを独自の方法で集計して採点されるため、口コミ数が少なかったり、新しくオープンしたお店だったりすると「本当はおいしいのに点数は3.5に満たない」ことが十分あり得るのだ。

点数が上がってしまうと予約が取りにくくなることもあるので、むしろ食通こそ「3.5以下のうまい店」に注目し、今のうちにと楽しんでいるらしい。

そこで、グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回はフードパブリスト、高橋綾子さんが、コスパ最高のピザコースを紹介。

教えてくれた人

高橋 綾子

フードパブリシスト。国内外ファッションブランドのプレスとして従事した中で肥えた“食”へのこだわりは、その後の素晴らしい人々との出会いと相まっていつしか人生そのものに。その間に培った食のデータと人脈を武器に“喜ばれるレストラン”の発掘に勤しむ日々。おいしいものしか喉を通らない不思議体質。

早くもピッツァの名所に!「尾山台 山田」

テラス席はペットも可

世田谷区尾山台といえば「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」に名を連ね、地方からも訪れる洋菓子店「オーボンヴュータン」が有名ですが、ピッツェリアの名店と評される「尾山台 山田」も駅から徒歩2分、住宅街の一角に佇んでいます。

オーナーシェフ、山田拓史さん

オーナーシェフの山田拓史さんは「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」でソムリエとして勤務していた時、麻布十番にある「SAVOY」で玉城翼シェフのピッツァを食べて感動し、いつかこういうピッツァを焼きたいと、玉城シェフが立ち上げた麻布十番「ピッツァ ストラーダ」に転職します。2年間の修業を終え、豪徳寺(現在は神泉)「テアトロアッカ」の原 郁人シェフに3年間イタリア料理を学び、2019年に独立。等々力に「ピッツェリア イル スオーノ スコッレ22」をオープンするとたちまち人気店へと上りつめ、昨年、かねてからチャレンジしたかったと話すピッツァを“1品料理”として確立したいという思いで「尾山台 山田」を誕生させました。

新品の窯は2カ月ほどかけてじっくり慣らす

厨房の中央に鎮座する自慢の窯は日本におけるピザ窯作りのトップランナー、「山宮かまど工業所」製です。日本のレンガで作った窯は耐熱性が強く、イタリア製の窯に勝るとも劣らぬ独特の香りと食感を引き出します。

唯一無二の味! 至高のマルゲリータ

イタリア国旗色の「マルゲリータ」

ピッツァ人気は絶大なれど、何種類も食べたいとなると人数が必要。小さめサイズやハーフ&ハーフで焼いてくれる店もあるけれど、サイドディッシュはサラダくらいしか頼めず、ピッツァが1切れずつオーダーできたらいいのにと思ったことがきっとあるはず。その願いを叶えてくれたのが山田さんです。

強力粉2種類と準強力粉をブレンドした生地

「ピッツァを1切れずつという誰もやっていないことをやってみたかった」と、こちらで提供するのはフリーフロー付きの「おまかせコース」13,000円(※4月1日から15,000円)。「ピッツァマルゲリータ」から始まり、前菜、季節野菜のテリーヌ、ピッツァ、季節の窯焼き料理、ピッツァ、肉料理、ピッツァ、デザートという内容です。

耳を潰してデコボコにして延ばします

その店のレベルがわかると言われるピッツァの定番中の定番「マルゲリータ」が1皿目。生地はナポリ産の強力粉2種とフランス産の準強力粉をブレンド、打ち粉もイタリア産のオーガニックのそば粉とセモリナ粉を独自の配合でブレンドしています。耳が波打つような成形は玉城シェフ仕込み。食感が断然違うそう。

モッツァレラはピッツァ用に作られたもの

2種類のトマトを使ったオリジナルソース、バジル、モッツァレラチーズをのせて窯へ。

塩を窯に投げ入れるのはSAVOY流

4年ほど前から温度計を使わずともピッツァを中に入れた瞬間で温度がわかるそう。窯の理想の温度は520℃。営業の2〜3時間前に火をくべ、600℃まで上げてから徐々に温度を下げて窯の温度を安定させておきます。生地の底に味がつくように焼く直前に塩をパッと投げ入れるのがお約束。

マルゲリータには初搾りのオリーブオイルと決めている

40秒ほど焼いて半回転させもう一度窯の奥へ。焼きあげたら最後にイタリアの初搾りオリーブオイルを回しかけて完成!

高橋さん

赤、緑、白の色の配置もバランスも完璧です。圧巻は生地。もっちりしているのにサクッと軽い。まるで揚げ焼きしたかのような食感です。加えて焼きたての香りもいい、焦げもいい、トマトソースの酸味とコクがいい、生地の底についた塩味がいい、私史上一番のマルゲリータです。

おいしいのはピッツァだけじゃない! 大満足のフルコース

「生ハムと白茄子のコンポート」

「マルゲリータ」の後は本日の前菜2品。一つはシロップで煮込んだ高知産の白茄子とイタリアF.A.C.社製のスライサーで薄く切った口溶けの良い生ハムを組み合わせたみずみずしい前菜です。

「ポレンタとブランダードのブルスケッタ」

もう一つは「ブルスケッタ」です。「ブルスケッタ」とはスライスしたパンに具材をのせたイタリア料理の軽食ですが、パンと思いきやピッツァ生地を再発酵させて窯焼きしたバゲット形のピッツァと言うから驚きです。一口サイズながら食感の妙は感動的!

高橋さん

最高のマルゲリータの後に出す料理はハードルが高くなるはずなのに、そんなこと微塵も思わせない前菜の2品です。見た目はお馴染み料理なのに味はまったく違う。この後の料理を期待させてくれます。

「季節野菜のテリーヌ」

本日は里芋、椎茸、オクラ、新玉ねぎ、ホワイトアスパラ、ブリのたたきなど9種類の具材をキャベツで巻いたテリーヌです。色彩の美しさ、食感の楽しさは野菜のテリーヌならでは。ソースは自家製マヨネーズとチーズをベースにした「ヴィネグレットセザール」。繊細な野菜の味にコクのパンチを利かせます。

高橋さん

まさかピッツェリアで野菜のテリーヌが食べられるとは思いませんでした。野菜本来の味を楽しませながら、ブリのたたきを入れてしまう遊び心もある。こんな形で野菜がたっぷり食べられるなんて「マルゲリータ」に続き、ガッツリ胃袋を掴まれました。

四万十鶏と生黒胡椒のピッツァ

優しい味わい

「マルゲリータ以外は変わり種です。五味をバランスよく味わえるように具材を組み合わせています」と山田さん。シチリアのツナと自家製マヨネーズとケッパーとチーズを合わせたトンナートソース、具材は四万十鶏のもも肉、塩漬けした生黒胡椒、海苔、梅干しをのせています。

高橋さん

海苔と梅干しが利いてかなり和風な味わいにトンナートソースもマヨネーズ味でまったりしたところに生胡椒がピリリと味を締めてくれます。鶏肉はプリンとした弾力でしっとりジューシーなのは窯焼きの力ですね。

白子とずわい蟹のグラタン

甲殻類特有の香りがたまりません

本日の季節の窯焼きは「白子とずわい蟹のグラタン」です。冬のおいしい食材の代表である白子とずわい蟹というW主役の登場にワクワクが止まりません。ところが中から顔を出したレンコンが主役の座をあっさり奪い取るほどの威力を発揮するのです。レンコンの食感、白子のミルキーさ、ずわい蟹の風味の三位一体はずるい! 熱々ホクホクとろとろの最強な一皿です。

高橋さん

料理名を聞いただけで絶対においしいに決まってると思いましたが、味わいはさらに上をいきました。食材の持ち味を完璧に生かした塩加減が素晴らしい!

伊勢海老のアメリケーヌソースのピッツァ

ニンニク好きが喜ぶ味わい

伊勢海老のアメリケーヌソースが主役のピッツァは伊勢海老の香ばしさが際立ちます。トッピングはスライスしたニンニクとバジルのみのシンプルピッツァです。グラタンの後にこういうメリハリのある味をもってくるのがニクイ!

高橋さん

チーズがないのでダイレクトにソースと生地の味が伝わるごまかしの利かないピッツァですが、ソース作りも本当に丁寧。甲殻類の風味を見事に引き出しています。

衝撃的なハンバーグ!

空気抜きがポイント!

本日の肉料理は「ハンバーグ」です。タネには肉の甘みと食感を際立たせたいと、和牛と黒豚の超粗挽きを使っています。作り置きはせず、提供時間から逆算して成形します。

温度が高いので手前で焼く

成形したらはじめに焼き目をつけてから窯焼きします。レストランで使用するオーブンの温度は最高でも300℃程度ですが山田さんの窯は常に500℃以上。注意して焼かないとすぐに焦げてしまいます。

香りづけ

だから窯で焼く時間はほんの少し。じっくり休ませながら中心まで火を入れ、仕上げに窯の中で高くあげて薪の香りをまとわせます。

赤ワインのソースをたら〜り

ソースはハンバーグの肉汁が残ったフライパンに赤ワインを入れて煮詰めたもの。

見るからにおいしそう!

サフランリゾットの上にハンバーグをのせ、ソースをかけたら最後に目玉焼きをトッピングして黒胡椒を削りかけたら完成。このビジュアルにときめかないわけがありません。

ハンバーグと目玉焼きという反則技!

徳島県「たむらの卵(濃密)」は黄身の色が濃く、赤ワインソースに負けない力強い味わいです。こんもりとした黄身を割り、ハンバーグとソースに絡めて食すと至福の瞬間が訪れます。

高橋さん

ハンバーグはものすごい弾力があり、噛めば噛むほど肉の甘みを感じます。山田さんは味の構築が上手。ソースも黒胡椒も何気なくかけているようですが、実はちゃんと計算された完璧な量なのです。

クワトロフォルマッジョといちごのピッツァ

生地の軽さは成形時の延ばし方で決まる

ピッツァの定番メニュー「クワトロフォルマッジョ」にいちごをのせ、リンゴのバルサミコ酢をかけています。デザートピッツァかと思いきや、いちごは甘みより酸味が強く、4種のチーズの香りや塩味の複雑味もしっかり食事系ピッツァです。

高橋さん

本当にこの生地は圧倒的においしい! 粉の配合、練り、成形、焼く温度、この4つをとことん追求した結果、今の生地になったそう。どんな具材をのせてもおいしくなる魔法の生地でレシピは無限大に広がります。

自家製ティラミスとガトーショコラ

かわいい!

デザートは自家製のティラミスとガトーショコラを重ね、上には熊の最中をのせて。「テアトロアッカ」へのオマージュです。

高橋さん

デザートはしっかり甘いけどボリュームが抑えられているのでペロリと完食できます。熊の最中も口直しにちょうどいい!

大人たちをピッツェリアに呼び戻す!

好きな時間に予約が取れるのもうれしい

「ピッツァの魅力は具材も形も自由自在なこと」と話す山田さん。ピッツァは玉城シェフ、イタリア料理は原シェフを師と仰ぎ、両シェフの薫陶を受けつつも独自の味を創りだしました。また残った生地を粉砕して衣やトッピングなどの料理に使うことで1人1枚ずつ4種類のピッツァを提供するフルコーススタイルを実現、高級イメージがなかったピッツァのステイタスをあげたのです。

ピッツェリアに行くことを諦めていた大人たちへ。もう諦めなくていい! 一人で存分にピッツァを楽しめます!

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆尾山台 山田住所 : 東京都世田谷区等々力4-12-14 1FTEL : 050-5590-8106

文:高橋綾子、食べログマガジン編集部 撮影:溝口智彦

