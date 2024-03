サンエックスは、全国の水族館にて、2024年4月20日(土)より「すみっコぐらし水族館」限定デザインのグッズを発売!

2019年よりスタートした「すみっコぐらし水族館」の第6弾となる今回は、「すみっコ」たちが海の生き物なりきったデザインのぬいぐるみやクリアファイル、シール、ミニタオルなどのグッズが豊富なラインナップで展開されます☆

サンエックス「すみっコぐらし水族館」第6弾グッズ

発売日:2024年4月20日(土)

販売店舗:全国の水族館 ※取り扱い水族館については特設サイトを確認ください

2019年よりスタートした「すみっコぐらし水族館」

第6弾となる今回は、「すみっコ」たちが海の生き物になりきったデザインのグッズをラインナップ。

クリアファイルやペンケースなどの文房具のほか、かわいいぬいぐるみなども販売されます☆

クリアホルダーセット(2枚セット)

価格:オープン価格

2枚セットのクリアファイル。

「すみっコ」たちが、アシカやアザラシなどの海の動物たちの着ぐるみを着たデザインと、すみっコたちがぺんぎんの着ぐるみを着ているデザインの2種類です。

「ざっそう」や「たぴおか」、「えびふらいのしっぽ」も描かれています☆

シール

価格:オープン価格

種類:2種類

海の生き物になりきった「すみっコ」たちのシール。

身近な持ち物に貼れば、いつでも「すみっコ」たちと一緒に海の世界を楽しめます☆

ペンポーチ

価格:オープン価格

まるで水族館の水槽のようなクリア素材の筆箱。

みんなでぺんぎんの姿に変身した「すみっコ」たちがデザインされています。

わかめを見つけた「ざっそう」や、メンダコになりきっている「えびふらいのしっぽ」も。

水族館の世界観を楽しめるペンケースです☆

ミニタオル

価格:オープン価格

「すみっコ」たちがぺんぎんの恰好をしているデザインのミニタオル。

一つの氷の上にぎゅっと集まっているアートがかわいい!

周りには小さな魚のシルエットも。

縁取りのステッチがさわやかな印象を演出してくれるミニタオルです☆

ぶらさげぬいぐるみ

価格:オープン価格

種類:6種類

「すみっコ」たちのぬいぐるみキーホルダー。

カキになった「しろくま」、ペンギンの赤ちゃんになった「ぺんぎん?」、アザラシの赤ちゃんになった「とんかつ」、カワウソになった「ねこ」、アザラシになった「とかげ」、エイになった「えびふらいのしっぽ」の6種類。

バッグなどにつければ、いつでもどこでも、海の生き物に変身した「すみっコ」たちと一緒です☆

スーパーもーちもちぬいぐるみ

価格:オープン価格

カキの姿の「とかげ」のぬいぐるみ。

ちょこんと飛び出た足と、カキの中から覗く「とかげ」のお顔がとってもかわいい!

もちもちの触り心地が特徴です。

ふんわりぬいぐるみ

価格:オープン価格

カニの恰好をした「えびふらいのしっぽ」のぬいぐるみ。

ふんわりとした触り心地がポイントです☆

「すみっコ」たちが海の生き物になりきった、水族館限定の「すみっコぐらし」グッズが登場。

「すみっコぐらし水族館」の第6弾グッズは、全国の水族館にて2024年4月20日(土)より発売です☆

※水族館によっては取り扱いのないアイテムもあります。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

©2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

