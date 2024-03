ミスタードーナツの「ミスドゴハン」に、2024年4月3日(水)から9月下旬までの期間限定で「涼風麺」が登場!

「豚肉と根菜の甘辛涼風麺」「瀬戸内レモン海鮮野菜涼風麺」「胡麻豆乳担々涼風麺」の、和風・洋風・中華から気分で選べる3種類の味わいがラインアップされています☆

ミスタードーナツ「ミスドゴハン」3種の涼風麺

販売期間:2024年4月3日(水)〜9月下旬(順次販売終了予定)

販売店舗:ミスタードーナツ飲茶取り扱いショップ

ミスタードーナツの軽食にぴったりな「ミスドゴハン」に、和風、洋風、中華をテーマにこの季節にぴったりな涼風麺「豚肉と根菜の甘辛涼風麺」「瀬戸内レモン海鮮野菜涼風麺」「胡麻豆乳担々涼風麺」の3種類が期間限定で登場!

「豚肉と根菜の甘辛涼風麺」は、甘辛く味つけした豚肉と、ゴボウ・レンコンを盛りつけ、カツオと昆布の出汁が効いた和風醤油ベースのスープにラー油をプラスした、ピリッと辛い涼風麺。

「瀬戸内レモン海鮮野菜涼風麺」は、海老やイカ、キャベツ、人参、枝豆、もやしを盛りつけ、瀬戸内レモン果汁をブレンドした塩スープにオリーブオイルを加えたさわやかな洋風の味わいです。

テンメンジャンと醤油で炒めた肉みそと、胡麻ペーストと豆乳クリームでマイルドな味わいに仕上げた胡麻豆乳スープにラー油を加えた「胡麻豆乳担々涼風麺」も登場。

和風・洋風・中華と、気分で選べるバラエティ豊かなラインアップです☆

また、飲茶とドリンクがセットになったお得な「ミスド ドリンクセット」も販売されます。

和風の味わい「豚肉と根菜の甘辛涼風麺」

価格:イートイン 638円(税込)

カツオと昆布の出汁が効いた和風醤油ベースのスープに、ラー油を加えることで深みのある味わいを追求した涼風麺。

甘辛く味つけした豚肉・ゴボウ・レンコンを盛り付けきざみのりとネギをトッピングすることで、根菜の食感が楽しく、ピリッと辛い和風醤油の味わいにやみつきになります☆

洋風の味わい「瀬戸内レモン海鮮野菜涼風麺」

価格:イートイン 638円(税込)

瀬戸内レモン果汁をブレンドしたあっさりとした塩スープに、オリーブオイルをアクセントとして加えることで洋風の味わいに。

海老やイカ、キャベツなどの野菜を盛り付け具材のゴロゴロ感と見た目の鮮やかさを楽しめるさわやかな涼風麺です。

中華の味わい「胡麻豆乳担々涼風麺」

価格:イートイン 638円(税込)

毎年人気の「胡麻豆乳担々涼風麵」をよりマイルドな味わいにリニューアル!

豆乳クリーム、胡麻ペーストを増やすことで、それぞれの味わいをよりしっかりと感じながらも、飽きのこないスープに仕上げられています。

テンメンジャンと醤油で炒めた肉みそをトッピングすることで中華風を感じられる涼風麺です。

ランチタイムや小腹のすいたときにぴったりの、和風・洋風・中華の味わいから選べる涼風麺!

「豚肉と根菜の甘辛涼風麺」「瀬戸内レモン海鮮野菜涼風麺」「胡麻豆乳担々涼風麺」は、ミスタードーナツ飲茶取り扱いショップにて、2024年4月3日(水)から9月下旬までの期間限定で発売です。

