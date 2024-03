「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シーズン5の撮影現場をとらえた写真が、ファンの間で様々な憶測を呼んでいるようだ。

ノア・シュナップ演じるウィル・バイヤーズの誕生日である2024年3月22日、クリエイターのロス・ダファーはを更新。「誕生日おめでとう、ウィル!」とキャプションを添え、2枚の舞台裏写真を投稿した。

1枚目はヘアスタイルを変え、大人っぽく成長したウィルをとらえたもの。注目すべきは2枚目の写真で、現在のウィルと、シーズン1のウィルと同じ格好をした少年が、秘密基地“バイヤーズ城”らしき場所で横たわっている。

このシーンはフラッシュバックなのか?夢なのか?コメント欄には「2枚目の写真!何が起きてるの?」「本当にシーズン1に戻るんだ!」などと、様々な反応や憶測が飛び交っている。

ちなみに最終となるシーズン5では、再びウィルが中心的な役割を果たし、彼の感情的な変化が「上手くいけばシリーズ全体を結びつけることになる」とされている。現在とシーズン1が交差するウィルのシーンは、その過程を描いたものなのかも……?

