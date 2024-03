「くまのプーさん」の著作権が切れたので爆誕したホラー映画『プー あくまのくまさん』が、勢いあまって3作目の製作に進むようだ。

このシリーズは2023年に1作目が公開されると、レビューサイトのRotten Tomatoesでは、「史上最低評価の映画100」に仲間入りを果たし、ラジー賞で最多受賞となるなど様々な話題を集めたのち、2作目の『Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2』が2024年3月26日より米公開。今度は批評家スコアを切っており、話題に事欠かない(ちなみに2作目の批評家スコアは、その後48%に急降下している)。

早くも決定した3作目について、製作Jagged Edge Productionsのプロデューサーは「これまでの作品よりも予算を増やし、原作からラビットやズオウ、ヒイタチといった新キャラクターも登場させます。サディスティックで殺人的な展開になることは間違いないですね」とコメントを寄せた。

ズオウとヒイタチといえば、ディズニーの『プーさんと大あらし』(1970)ではプーさんの悪夢に登場したサイケデリックなキャラクターだ。変幻自在に姿を変える、観客の理解を超えた意味不明なキャラクターで、どこか形状学的な恐怖感をはらんだ存在。劇中の楽曲では「嫌がらせだけが彼らの特技」と歌われるような、そういうやつらである。『プー あくまのくまさん』世界でホラー・スプラッター仕様に魔改造されるということで、阿鼻叫喚の様相を呈することになりそうだ。



製作のJagged Edge Productionsは、他にも『バンビ』『ピーターパン』『眠れる森の美女』といった著作権の切れた有名童話キャラクターを次々ホラー化し、全員アッセンブルさせるクロスオーバー映画『プーニバース:モンスターズ・アッセンブル(Poohniverse: Monsters Assemble)』を2025年に米公開する予定も。キャラクターたちが一堂に会して殺し合うらしい。もう結果だけ教えろ!

