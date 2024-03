76歳になった今も若かりし頃と変わらぬ肉体を誇り、ここ近年も、『ターミネーター:ニュー・フェイト』(2019)やドラマ「FUBAR」(2023‐)などのアクション作品で活躍しているアーノルド・シュワルツェネッガー。そんなレジェンドは先日、ペースメーカーを入れる手術を受けたことをし。世界中から届いたお見舞いのメッセージや応援の声に反応している。

シュワちゃんは自身の公式(旧Twitter)を更新し、「ありがとう!世界中からたくさんの温かいメッセージを頂きました。多くの人から、『FUBAR』シーズン2で僕のペースメーカーが何か問題を引き起こすのではないかと尋ねられましたが、絶対にそんなことはありません。4月には撮影できる予定です」とファンに向けてメッセージを贈った。

Thank you! I’ve gotten so many kind messages from all over the world, but a lot of people have asked if my pacemaker will cause any problems with FUBAR Season 2. Absolutely not. I will be ready to film in April, and you can only see it if you’re really looking for it.