2024年5月14日(火)~19日(日)東京・東急シアターオーブ、6月22日 シンガポール Esplanade-Theatres on the bayにて、城田優がプロデュースする歌とダンスのオリジナル・エンターテインメントショー『TOKYO~the city of music and love~』が開催される。

この度、セットリストの一部が公開された。

予定セットリスト

・「ア・ミリオン・ドリームズ」 『グレイテスト・ショーマン』より

・「オン・マイ・オウン」 『レ・ミゼラブル』より

・「闇が広がる」 『エリザベート』より

・「エルタンゴ・ド・ロクサーヌ」 『ムーラン・ルージュ』より

・「カラー・オブ・ザ・ウィンド」 『ポカホンタス』より

・「パート・オブ・ユア・ワールド」 『リトル・マーメイド』より

・「ドリームガールズ・メドレー」 『ドリームガールズ』より

・ハレルヤ/レナード・コーエン

・川の流れのように/美空ひばり

・ルージュの伝言/松任谷由実

・Automatic/宇多田ヒカル

・アイドル/YOASOBI

・And more



本公演はに登場するのは唯一無二のシンガーとダンサーたち。ミュージカルやポップス、ディズニー曲などの名ナンバーとダイナミックな演出で綴る、約100分間、驚きと衝撃にしびれること間違いなしのノンストップショーとなる。

城田優 コメント

今回の公演は、「日本から世界に飛び出していけるショーを作る」というコンセプトを持って企画しました。日本で、東京で、海外クオリティーのショーを作る。そんな思いから「TOKYO」というタイトルをつけています。最高とは、優れているというだけでなく、情熱があったり、何か一つでも光るものがあったり、面白いものを持っていたり、ユニークなさまざまな人たちによって成り立っています。今回のショーは、きっと皆さんが観たことがないものになると思います。歌、ダンス、音楽、そしてそこに映像や照明や、さまざまなクリエイターの方たちの力が混ざり合い一つの形として表現いたします。シアターオーブを出た後に、渋谷の街を歩くのがちょっと楽しくなる。日本っていいなぁ、東京っていいなぁと誇りに思っていただけるようなショーにしたいと思っております。