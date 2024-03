2024年6月1日(土)・2日(日)の2日間、名古屋・栄一帯のライブハウスやクラブ等を中心に行う、東海地区最大のオムニバス・ライブサーキット『SAKAE SP-RING 2024』の第1弾出演アーティスト93組が決定した。

第1弾発表出演アーティスト 93組(50音順)

Aqilla / アザミ / ASTERISM / あたらよ / アツキタケトモ / Atomic Skipper / Absolute area / AFTER SQUALL / アマイワナ / arne / Anna / Amber's / anewhite / インナージャーニー / UEBO / 汐れいら / 映秀。 / Apes / EOW / Awesome City Club / オレンジスパイニクラブ / Kaco / ガストバーナー / 加藤ヒロ / 門脇更紗 / ガラクタ / 川音希 / Kanna / 如月愛里 / クレナズ ム / ゴホウビ / コレサワ / The Shiawase / THE BOY MEETS GIRLS / the quiet room / ザ・ ダービーズ / sanetii / The Hey Song / 35.7 / cherie / SHIFT_CONTROL / シャイトープ / ぞうつかいになった。 / 高瀬統也 / Dumyy Lou / Czecho No Republic / ちたへんりー / ツユイロカラー / 帝国喫茶 / なきごと / NAQT VANE / 南壽 あさ子 / 703号室 / Niiiya / Newspeak / Name the Night (2P Style) / パーカーズ / Bye-Bye-Handの方程式 / ハク。 / Bubble Baby / HALLEY / peeto / hideaki sasaoka / ビバラッシュ / ビレッジマンズストア / Faulieu. / Black Leech / POP ART TOWN / ポップしなないで / macico / マックジャック / Mlle. / 茉ひる / 見田村 千晴 / 〝美根〟 / Miyuu / Maverick Mom / meiyo / メとメ / MOSHIMO / YAJICO GIRL / YAMORI / ゆいにしお / UNIDOTS / ヨイズ / (夜と)SAMPO / リアクション ザ ブッタ / RIP DISHONOR / ルイ / ルサンチマン / ReiRay / れん / Laura day romance



「新しい音楽との出会い」をコンセプトに、ZIP-FMが2006年にスタートさせたオムニバス・ライブサーキット『SAKAE SP-RING』。『サカスプ』の愛称で親しまれ、地元名古屋から全国に発信する音楽イベントとして、毎年およそ300組のアーティストが出演。2023年までのべ3,500組以上のアーティストが出演している。

チケットは、3月29日(金)12:00からイープラスにて第1次先行予約が開始。「電子チケットのみ」の販売となる。