7月26日(金)、27日(土)、28日(日)に新潟県湯沢町 苗場スキー場で開催される『FUJI ROCK FESTIVAL’24』(以下、フジロック)の出演アーティスト第4弾が発表された。



■7月26日(金)

SZA

Awich / PEGGY GOU

FLOATING POINTS / OMAR APOLLO / REMI WOLF

上原ひろみ Hiromi’s Sonicwonder

CHIP WICKHAM / 電気グルーヴ / ERIKA DE CASIER / FRIKO / GHOST-NOTE

indigo la End / JAX JONES / KING KRULE / マカロニえんぴつ / NOTD / 大貫妙子

Original Love Jazz Trio / 渋さ知らズオーケストラ / THE SPELLBOUND

TEDDY SWIMS / 家主 / YELLOW DAYS



■7月27日(土)

KRAFTWERK

BETH GIBBONS / GIRL IN RED

KID FRESINO / MAN WITH A MISSION / SAMPHA / YUSSEF DAYES

ANGIE McMAHON / THE BAWDIES / Billyrrom / CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM

EYEDRESS / GLASS BEAMS / Hedigan's / HIROKO YAMAMURA

THE LAST DINNER PARTY / NONAME / 折坂悠太(band) / くるり / スガ シカオ

syrup16g / 10-FEET / TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA

\ØU$UK€ \UK1MAT$U



■7月28日(日)

NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS

TURNSTILE

THE ALLMAN BETTS BAND / KIM GORDON / RIDE

ALI / betcover!!

CELEBRATION OF THE METERS FEATURING GEORGE PORTER JR., IVAN NEVILLE, TONY HALL, IAN NEVILLE & DEVEN TRUSCLAIR / CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN

クリープハイプ / FONTAINES D.C. / HEY-SMITH / KENYA GRACE

菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール / キタニタツヤ / 森 大翔

NO PARTY FOR CAO DONG / OLIVER TREE / RUFUS WAINWRIGHT / toe

YIN YIN



and more artists to be announced

Awich

KING KRULE

7月26日(金)に新たに出演決定したのは、2022年に発売したアルバムがAppleアルバム部門総合1位を獲得し、昨年は自身初となるアリーナ公演で圧巻のパフォーマンスを魅せた沖縄出身のラッパー Awich。ほかにも、川谷絵音率いる音楽集団・indigo la End、デビュー以降"神童"として注目を集め、UKインディーシーンのコア・ソウルにして若き重鎮 キング・クルール(KING KRULE)、田島貴男率いるOriginal Love Jazz Trio、今年結成35周年を迎える渋さ知らズオーケストラ、田中ヤコブを筆頭に三人のソングライター/ボーカルを擁する4人組ロックバンド・家主。

くるり

7月27日(土)には、3年ぶりの出演となるくるり、美しく胸を打つメロディと唯一無二の世界観の歌詞が熱狂的な支持を得るsyrup16g、実験的かつ献身的なDJスタイルでワールドワイドに活躍する現行クラブシーン屈指の奇才 \ØU$UK€ \UK1MAT$Uの出演が決定。

ALI

そして7月28日(日)は、70年代のインドネシアのサイケデリック・ファンク、ソウル、アフロ・ビート、ディスコに中東の文化を取り入れたサウンドで話題のジャカルタ発の3人組・ALI。電子音楽に民族的な音楽要素を加えたエキゾチックな世界観がクセになるCHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、飛ぶ鳥を落とす勢いのシンガーソングライター兼プロデューサー ケニヤ・グレース(KENYA GRACE)、スーパーミクストスタイルのジャズを演奏する世界でも類例のない畏敬の超混血系オルケスタ 菊地成孔とぺぺ・トルメント・アスカラール、そして独創的なセンスで注目を集める新世代の才能・森 大翔の出演が決定した。

■初登場のアイテムや苗場25回目記念グッズ登場

FUJI ROCK '24 ベースボールシャツ

FUJI ROCK AND ROLL FESTIVAL '24 Tシャツ

FUJI ROCK '24 INCENSE STICKSセット

FUJI ROCK '24 NAEBA 25thバスタオル(BLACK)

FUJI ROCK '24 ごんちゃんTシャツ(写真左:子供用、写真右:大人用)

『フジロック』公式グッズとしては初のベースボールシャツをはじめ、昨年初登場し人気を博した「FUJI ROCK AND ROLL FESTIVAL Tシャツ」の2024年バージョンのリンガーTシャツ、4つのステージをイメージした4種類のお香、そして苗場で25回目の開催を祝して苗場初開催となった1999年のロゴを使ったバスタオルが完成。さらに、SNSでデザイン投票を行い見事1位になったごんちゃんTシャツが今年も登場する。

仕様は価格など詳細はオフィシャルサイトで確認してほしい。



■『フジロック』のチケットは早く買うほどお得! 2次先行販売中

早く買うほどリーズナブルな『フジロック』のチケット。今年から新たに加わった「金曜ナイト券(\16,000)」のほか「Under18 1日券(\9,000)」「Under22 1日券(\18,000)」を含む全券種が販売中だ。「金曜ナイト券」は、26日(金)18:00から翌朝5:00まで楽しめるというもので、「1日券(\24,500)」より割安なので、金曜の仕事終わりからの参加もしやすいだろう。

チケットはそれぞれ限定枚数のため、規定枚数に達し次第終了となるので、参加予定の方は早めの入手をおすすめする。また、購入後、受け取り方法で「配送」を選ぶとリストバンドが事前発送されるので、来場時にとリストバンドを交換する手間が省け、直接入場が可能となる。

なお、15歳以下は保護者の同伴に限り入場無料となる。

(2024年7月28日までに満15歳以下の方は保護者の同伴に限り入場無料。※要写真付き身分証)