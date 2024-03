◆“日本一の大学美女”ら集結

【モデルプレス=2024/03/29】体験型ティーンズフェス「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2024@TOKYO」が28日、東京・渋谷ヒカリエホールにて開催。大学ミスコン・ミスターコンで“日本一”の栄冠を手にした学生をはじめ、コンテスト参加者たちが登場した。「MISCOLLE」スペシャルステージには、ミスコンの受賞者やファイナリストに選ばれた12人の学生が出演した。

◆「超十代」テーマは「I’M HERe 〜私はここにいるよ。」

“日本一可愛い新入生”を決める「FRESH CAMPUS CONTEST 2023」(通称:フレキャン)からは、審査員特別賞を受賞した成城大学・加藤怜(かとう・れい)さん、フェリス女学院大学の水越侑季(みずこし・ゆき)さん、ファイナリストの立命館大学・勝村涼音(かつむら・すずね)さん、金城学院大学・香田リン(こうだ・りん)さん、法政大学の室根叶望(むろね・かのん)さんが登場。“日本一の大学サークル美人”を決めるミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2023」(通称:ミスサ―)からは、グランプリを受賞した東洋大学の入山七菜(いりやま・なな)さん、準グランプリを受賞した東洋大学の吉田優花(よしだ・ゆうか)さん、玉川大学の粕谷亜理紗(かすや・ありさ)さん、東京女子医科大学の本間帆風(ほんま・ほのか)さん、同志社大学の檜山叶果(ひやま・かのか)さんが出演した。また、日本一のミスキャンパスを決めるコンテスト「MISS OF MISS CAMPUSQUEEN CONTEST 2024」(通称:ミスオブミス)からは、準グランプリの桜美林大学・森田莉緒(もりた・りお)さん、「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2024」からは、準グランプリの桜美林大学・西ヶ谷涼太(にしがや・りょうた)さんが登場。同イベントは人気モデルやインフルエンサーばかりだったが、大学生たちも抜群のスタイルでランウェイを堂々と歩き、観客へ笑顔を届けた。十代(ティーン)の「やってみたい!」「見てみたい!」「触れてみたい!」を実現させる同イベント。今回は「I’M HERe 〜私はここにいるよ。」をテーマに、等身大の自分と向き合い、互いの個性を尊重しあう多様的な世代と共に、日常の中の少し特別な1日を届けた。MCは大倉士門・越智ゆらの。ゲストで金子みゆ・なえなのら、超十代実行委員会のおさき、折田涼夏、さくら、星乃夢奈、みとゆな等、ティーンに人気のモデルやインフルエンサーが出演。ライブパフォーマンスではヤングスキニーやedhiii boi(エディボーイ)が会場を盛り上げた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】