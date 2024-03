◆玉森裕太&鈴木仁「リバース」から7年越し再会

【モデルプレス=2024/03/29】俳優の鈴木仁が28日、自身のInstagramを更新。Kis-My-Ft2の玉森裕太との2ショットを公開し、注目を集めている。鈴木と玉森は、2017年のTBS系連続ドラマ「リバース」で共演。当時鈴木は、玉森演じる高校教師の生徒役を演じていた。鈴木は写真家アレック・ソスと「ボッテガ・ヴェネタ」による展示「TOKYO PLAYTIME An exhibition by Alec Soth and Bottega Veneta」を訪れ、玉森と再会。「7年前、自身連続ドラマデビュー作ですかね、“リバース”で共演させてもらって以来だったので嬉しかったですね」と“恩師”との巡りあわせに思いを馳せた。SNS上では「7年ぶりの再会!泣ける…!」「浅見先生と教え子の再会!こんなに素敵な2人になって…(涙)」「もう7年前か、また共演してほしい!」「7年越しの再会、エモすぎる」など反響が多数寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】