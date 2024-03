サンマルクカフェにて、2024年4月5日(金)より、世代を超えて愛され続けるサクマ製菓の「いちごみるく」「サクマドロップス」とのコラボレーションメニューが登場!

期間限定メニューとして「プレミアムチョコクロ いちごみるく」と「ジューシーあまおうスムージー」「ミルキーいちごみるくスムージー」のドリンク2種類が販売されます。

サンマルクカフェ サクマ製菓「いちごみるく」「サクマドロップス」コラボメニュー

販売期間:2024年4月5日(金)〜5月16日(木)

サンマルクカフェは、2023年に世代を超えて愛され続けるサクマ製菓のロングセラー商品「いちごみるく」と初のコラボレーションを実施し、人気を集めました。

そして2024年、サンマルクカフェは「いちごみるく」に加え、サクマ製菓の定番商品「サクマドロップス」ともコラボレーションした期間限定メニューを発売!

期間限定メニューとして「プレミアムチョコクロ いちごみるく」と「ジューシーあまおうスムージー」「ミルキーいちごみるくスムージー」のドリンク2種類が販売されます。

「プレミアムチョコクロ いちごみるく」は、いちご風味のクロワッサン生地と「いちごみるく」のチョコレートがマッチした一品。

ジューシーなあまおうを楽しめる本格スムージーと、まるで“飲むキャンディ”な限定ドリンクも必食のメニューです☆

プレミアムチョコクロ いちごみるく〜2つの出会い♡いちごみるくキャンディ&サクマドロップスの宝石〜

価格:単品 340円(税込)、5個入BOX 1,500円(税込)

クロワッサン生地に「いちごみるく」味のチョコレートを包み込んだ「プレミアムチョコクロ いちごみるく」

今回のコラボレーションでは、福岡県産あまおうのいちごピューレを練り込んだ、ピンク色のクロワッサン生地を初めて開発。

優しい甘さが口いっぱいに広がる福岡県産あまおうのいちごピューレを練り込んだピンク色のクロワッサン生地で、「いちごみるく」味のチョコレートを包み込み焼き上げています。

焼き上げた後にはホワイトチョコレートソースに加え、本コラボをきっかけに実現した「いちごみるく」と「サクマドロップス」を混ぜ合わせたキャンディグリッターを振りかけています。

優しい甘さとキャンディならではのザクザク食感、見た目のキラキラ感を贅沢に楽しめるメニューです。

また「プレミアムチョコクロ いちごみるく」は、単品はもちろん、

特別なデザインの5個入BOXもラインナップ。

「いちごみるく」の優しい甘さと香り、味のバリエーションが豊かな「サクマドロップス」ならではの華やかさとキャンディグリッターのパリッとした食感など、五感の全てから魅力を感じられるチョコクロです☆

ジューシーあまおうスムージー〜2つの出会い♡いちごみるくキャンディ&サクマドロップスの宝石〜

価格:Mサイズ 690円(税込)※ソフトクリームなしMサイズ 640円(税込)

春の季節が旬でいちごの王様とも呼ばれる福岡県産”あまおう”を使用した、鮮やかな赤色の液色と、本格的でジューシーな味わいが特長のスムージー。

一口飲むだけで甘みと酸味のバランスが絶妙ないちごの味わいと芳醇ないちごの香りが口いっぱいに広がります。

トッピングには濃厚なソフトクリームに「いちごみるく」と「サクマドロップス」のキャンディグリッターを振りかけており、とても色鮮やかで華やかなドリンクです。

※キャンディグリッター:サクマ製菓のキャンディを加工したトッピング。「広がる香りと味わい」「色々な形状ならではの食感」「キラキラした透明感や色合い」が特長

ミルキーいちごみるくスムージー〜2つの出会い♡いちごみるくキャンディ&サクマドロップスの宝石〜

価格:Mサイズ 690円(税込)※ソフトクリームなしMサイズ 640円(税込)

まさに“飲むキャンディ”とも言えるような、「いちごみるく」の味わいを再現したスムージー。

いちごの優しい甘さと北海道産練乳のコクやまろやかさが見事に融合した味わいは、サクマ製菓の「いちごみるく」の味を再現。

トップには濃厚なソフトクリームをトッピングすることで、より濃厚でミルキーな味わいを楽しめます。

仕上げに、宝石のように輝く「いちごみるく」と「サクマドロップス」のキャンディグリッターを振りかけた、華やかな見た目と味の変化を楽しめる一品です☆

※キャンディグリッター:サクマ製菓のキャンディを加工したトッピング。「広がる香りと味わい」「色々な形状ならではの食感」「キラキラした透明感や色合い」が特長

サクマ製菓の「いちごみるく」の味わいと「サクマドロップス」の食感を表現したコラボメニュー3種類。

サンマルクカフェの「いちごみるく」「サクマドロップス」コラボメニューは、2024年4月5日(金)より発売です☆

※予告なく販売を終了する場合があります

キャンディグリッターは®はサクマ製菓の登録商標です。製法特許出願中

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post キラキラしたかわいいチョコクロ&スムージー!サンマルクカフェ サクマ製菓「いちごみるく」「サクマドロップス」コラボメニュー appeared first on Dtimes.