レノボ・ジャパンとティーガイアは3月28日、PCの新レンタルサービス「T-GAIA Device as a Service」の提供を開始すると発表した。○「T-GAIA Device as a Service」の概要「T-GAIA Device as a Service」は、端末本体の提供、保証、キッティングを基本とした、PCの月額課金制レンタルサービス。同サービスは、PCの調達から、運用・管理・保守・リプレースという、ライフサイクルマネジメントにかかる費用と労力を低減することを目的としている。

Autopilot、Apple Business Manager、Chrome Enterprise Upgradeライセンスを利用することで、ゼロタッチキッティングにも対応している。通常メーカー保証対象外の水濡れ、落下、火災などが起因の故障も同サービスでは新品と交換が可能とのこと。○「T-GAIA Device as a Service」で提供するPCのラインアップ同サービスでは、「ThinkPad X1 Carbon Gen11」「ThinkPad X13 Gen4」「ThinkPad Lシリーズ各種(L13/L14/L15)」「ThinkPad Eシリーズ各種(E14/E16)」をはじめ、レノボの法人PCおよびオプション製品を提供する。