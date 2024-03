“入隊中”BTSのJ-HOPE、直筆手紙でファンに挨拶！本日発売のスペシャルアルバムで伝えたい事とは

BTS(防弾少年団)のJ-HOPEが直筆の手紙で、ニューアルバムに対する自身を語った。J-HOPEは3月29日午後1時(以下、韓国時間)、スペシャルアルバム「HOPE ON THE STREET VOL.1」を全世界に同時リリースする。昨年8月のソロアルバム「Jack In The Box(HOPE Edition)」以来、7ヶ月ぶりに発売するアルバムだ。所属事務所のBIGHIT MUSICを通じて公開した直筆の手紙で、「このアルバムとコンテンツは、普段よりもう少しJ-HOPEという人間を知ることができ、継続的に引っ張っていきたい文化の1つだ」と紹介した。

また「『良い音楽が良いダンスを作る』これがダンスが持つ意味であり、ストリートダンスの魅力で、このアルバムとコンテンツが見せたい一番のものだ」と、ダンスと音楽に対する信念を明かし、「いつも表現したかったものが世の中に出たとき、その喜びは計り知れない。僕の目標は、この個人の満足が、みんなの満足になるまでやってみるのが目標だ。楽しんでほしい」と付け加えた。J-HOPEの初心が込められた「HOPE ON THE STREET VOL.1」は、彼の芸術的ルーツである“ストリートダンス”をテーマにしたアルバムだ。このアルバムには、タイトル曲「NEURON(with GAEKO、T(ユン・ミレ)」「i wonder...(with ジョングク of BTS)」「lock / unlock(with benny blanco, Nile Rodgers)」「i don't know(with ホ・ユンジン of LE SSERAFIM)」など、4曲の新曲とJ-HOPEバージョンで新たに誕生した「on the street(solo version)」、ソロアルバム「Jack In the Box」の収録曲「What if...」にダンスリミックスを加えた「what if...(dance mix with JINBO the SuperFreak)」など、全6曲が収録されている。J-HOPEは今回、全曲の作詞に参加し、ミュージシャンとしての才能を余すことなく発揮した。さらに、様々な音楽カラーを持つアーティストたちがフィーチャリングに参加し、アルバムの完成度を高めた。BTSのジョンクク、アメリカのプロデューサー、ベニー・ブランコ(benny blanco)とナイル・ロジャース(Nile Rodgers)、ヒップホップデュオDynamic DuoのGAEKO、ラッパーのT(ユン・ミレ)、SuperFreak Recordsの代表でプロデューサーのJINBO、LE SSERAFIMのホ・ユンジンなど、幅広いジャンルのアーティストたちが、より広くなったJ-HOPEの音楽世界を表現するために参加した。今回のアルバムのタイトル曲「NEURON」は、J-HOPEに最も大きな影響を与えた2000年代のオールドスクールヒップホップジャンルだ。「NEURON」は、外部から刺激を受けた時、電気を発生させて他の細胞に情報を伝えるという辞書的な意味と、デビュー前に彼が所属していたダンスクルーの名前を同時に指している。彼はこの曲を通じて自分の音楽的なルーツと人生の動機、そして新たな出発への期待を歌っている。J-HOPEはこの曲で自分の“ルーツ”を辿ると同時に、「NEURON, NEW RUN(僕のルーツは新しい出発)」と繰り返される歌詞を通じて、抱負を伝える。中毒性の高いラップと調和するGAEKO、Tのフィーチャリングも魅力的だ。彼らはそれぞれに「ニューロン」のような存在が何であるかを語り、曲の深みを増している。今回のニューアルバムをより楽しく鑑賞できるポイントは、J-HOPEと「HOPE ON THE STREET」プロジェクトの繋がりだ。彼は、自分の始まりでルーツである“ストリートダンス”をテーマに、同名のドキュメンタリーシリーズとスペシャルアルバムを同時に制作し、伝えたいメッセージをさらに立体的に表現した。28日に第1話が公開されたドキュメンタリーシリーズは、大阪、パリ、ソウル、ニューヨーク、光州(クァンジュ)などで様々なジャンルのストリートダンサーたちと交流するJ-HOPEを収めている。「HOPE ON THE STREET」プロジェクトは、3月30日から4月5日まで、ソウル市城東(ソンドン)区聖水洞(ソンスドン)で開かれる「HOPE ON THE STREET」POP-UPで締めくくられる。ストリート風の感性で飾られたポップアップは、直接訪れたファンが参加できるダンスワークショップなど、アーティストJ-HOPEのアイデンティティを垣間見ることができる空間で構成される。