32S5400

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　「BCNランキング」2024年2024年3月18日から24日の日次集計データによると、スマートテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　32S5400（TCL Corporation）

2位　REGZA

32V34（TVS REGZA）

3位　40S5400（TCL Corporation）

4位　AQUOS

2T-C32EF1（シャープ）

5位　REGZA

24V34（TVS REGZA）

6位　REGZA

40V35N（TVS REGZA）

7位　REGZA

32V35N（TVS REGZA）

8位　REGZA

40V34（TVS REGZA）

9位　32v型 ハイビジョン SMART 液晶テレビ

32A40H（Hisense）

10位 REGZA

50M550M（TVS REGZA）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。