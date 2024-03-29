グッズ第3弾概要



【FUJI ROCK '24 ベースボールシャツ】

球春到来！フジロック公式グッズとしては初のベースボールシャツが登場！肌に貼りつかずサラサラとした着心地抜群のドライアスレチック・ベースボールシャツ。Tシャツの上にも羽織りやすい前開きのデザインでレイヤードスタイルもしやすく様々な場面で大活躍。カラー：Marine Blue×White サイズ：S / M / L / XL /XXL 価格：\5,500（税込）【FUJI ROCK AND ROLL FESTIVAL '24 Tシャツ】

昨年初登場して人気デザインとなった「FUJI ROCK AND ROLL FESTIVAL Tシャツ」の2024年ヴァージョンが、先日発売されたロングスリーヴTシャツに続き、リンガーTシャツで登場。カラー：Natural×Sumikuro サイズ：S / M / L / XL 価格：\4,000（税込）【FUJI ROCK '24 INCENSE STICKSセット】

今年はオフィシャルグッズにお香が登場！4つのステージをイメージした4種類のお香で、ロックな空間を演出。お土産にもうってつけのアイテムです。素材：竹、竹粉、香料 サイズ：長さ約15cm（燃焼部分） 価格：\1,980（税込）【FUJI ROCK '24 NAEBA 25thバスタオル】

苗場で２５回目の開催を祝して、苗場初開催となった1999年のロゴを使ったバスタオルが完成！カラー：WHITE / BLACK サイズ：約60×120 (cm) 価格：\4,000（税込）【FUJI ROCK '24 ごんちゃんTシャツ】

SNSでデザイン投票を行い、見事1位になったごんちゃんデザインで今年も登場！子供用もご用意しましたので親子でリンクコーデもお楽しみいただけます。サイズ：S / M / L / XL 子供用：100 / 120 / 140 価格：子供用：\3,800 / 大人用：\4,000 (税込）詳しくはオフィシャルサイトにてご案内しております。⚫️ FUJI ROCK FESTIVAL オフィシャルサイト fujirockfestival.com