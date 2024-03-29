＜フジロック′24＞第4弾でくるり、KING KRULE、Awich、syrup16g、渋さ知らズオーケストラ
2024年7月26日（金）27日（土）28日（日）に新潟県 湯沢町 苗場スキー場にて開催される＜FUJI ROCK FESTIVAL’24＞より、出演者第4弾として計14組が発表された。
7月26日(金)に出演決定したのはAwich、KING KRULE、渋さ知らズオーケストラ、indigo la End、田島貴男率いるOriginal Love Jazz Trio、4人組ロックバンド家主。7月27日(土)にはくるり、syrup16g、クラブシーン屈指の奇才\ØU$UK€ \UK1MAT$Uの出演が決定。また7月28日(日)は、菊地成孔とぺぺ・トルメント・アスカラール、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、ALI、シンガーソングライター兼プロデューサーKENYA GRACE、新世代のシンガーソングライター森 大翔の出演が決定した。
なお現在、＜FUJI ROCK FESTIVAL’24＞のチケット2次先行を販売中だ。フジロックのチケットは早く買うほどリーズナブルなので、お買い逃しのないように。
＜FUJI ROCK FESTIVAL’24＞
新潟県 湯沢町 苗場スキー場
＜出演者＞
■7/26（金）
SZA
Awich / PEGGY GOU
FLOATING POINTS / OMAR APOLLO / REMI WOLF
上原ひろみ Hiromi’s Sonicwonder
CHIP WICKHAM / 電気グルーヴ / ERIKA DE CASIER / FRIKO / GHOST-NOTE
indigo la End / JAX JONES / KING KRULE / マカロニえんぴつ / NOTD / 大貫妙子
Original Love Jazz Trio / 渋さ知らズオーケストラ / THE SPELLBOUND
TEDDY SWIMS / 家主 / YELLOW DAYS
■7/27（土）
KRAFTWERK
BETH GIBBONS / GIRL IN RED
KID FRESINO / MAN WITH A MISSION / SAMPHA / YUSSEF DAYES
ANGIE McMAHON / THE BAWDIES / Billyrrom / CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM
EYEDRESS / GLASS BEAMS / Hedigan's / HIROKO YAMAMURA
THE LAST DINNER PARTY / NONAME / 折坂悠太(band) / くるり / スガ シカオ
syrup16g / 10-FEET / TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
\ØU$UK€ \UK1MAT$U
■7/28（日）
NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS
TURNSTILE
THE ALLMAN BETTS BAND / KIM GORDON / RIDE
ALI / betcover!!
CELEBRATION OF THE METERS FEATURING GEORGE PORTER JR., IVAN NEVILLE, TONY HALL, IAN NEVILLE & DEVEN TRUSCLAIR / CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN
クリープハイプ / FONTAINES D.C. / HEY-SMITH / KENYA GRACE
菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール / キタニタツヤ / 森 大翔
NO PARTY FOR CAO DONG / OLIVER TREE / RUFUS WAINWRIGHT / toe
YIN YIN
and more artists to be announced
グッズ第3弾概要
球春到来！フジロック公式グッズとしては初のベースボールシャツが登場！
肌に貼りつかずサラサラとした着心地抜群のドライアスレチック・ベースボールシャツ。Tシャツの上にも羽織りやすい前開きのデザインでレイヤードスタイルもしやすく様々な場面で大活躍。
カラー：Marine Blue×White サイズ：S / M / L / XL /XXL 価格：\5,500（税込）
【FUJI ROCK AND ROLL FESTIVAL '24 Tシャツ】
昨年初登場して人気デザインとなった「FUJI ROCK AND ROLL FESTIVAL Tシャツ」の2024年ヴァージョンが、先日発売されたロングスリーヴTシャツに続き、リンガーTシャツで登場。
カラー：Natural×Sumikuro サイズ：S / M / L / XL 価格：\4,000（税込）
【FUJI ROCK '24 INCENSE STICKSセット】
今年はオフィシャルグッズにお香が登場！4つのステージをイメージした4種類のお香で、ロックな空間を演出。お土産にもうってつけのアイテムです。
素材：竹、竹粉、香料 サイズ：長さ約15cm（燃焼部分） 価格：\1,980（税込）
【FUJI ROCK '24 NAEBA 25thバスタオル】
苗場で２５回目の開催を祝して、苗場初開催となった1999年のロゴを使ったバスタオルが完成！
カラー：WHITE / BLACK サイズ：約60×120 (cm) 価格：\4,000（税込）
【FUJI ROCK '24 ごんちゃんTシャツ】
SNSでデザイン投票を行い、見事1位になったごんちゃんデザインで今年も登場！
子供用もご用意しましたので親子でリンクコーデもお楽しみいただけます。
サイズ：S / M / L / XL 子供用：100 / 120 / 140 価格：子供用：\3,800 / 大人用：\4,000 (税込）
詳しくはオフィシャルサイトにてご案内しております。
⚫️ FUJI ROCK FESTIVAL オフィシャルサイト fujirockfestival.com
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