2024年7月26日（金）27日（土）28日（日）に新潟県 湯沢町 苗場スキー場にて開催される＜FUJI ROCK FESTIVAL’24＞より、出演者第4弾として計14組が発表された。

7月26日(金)に出演決定したのはAwich、KING KRULE、渋さ知らズオーケストラ、indigo la End、田島貴男率いるOriginal Love Jazz Trio、4人組ロックバンド家主。7月27日(土)にはくるり、syrup16g、クラブシーン屈指の奇才\ØU$UK€ \UK1MAT$Uの出演が決定。また7月28日(日)は、菊地成孔とぺぺ・トルメント・アスカラール、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、ALI、シンガーソングライター兼プロデューサーKENYA GRACE、新世代のシンガーソングライター森 大翔の出演が決定した。

グッズ第3弾もオンラインショップ『GREENonRED』にて販売中。新たなラインナップは、【FUJI ROCK '24 ベースボールシャツ】【FUJI ROCK AND ROLL FESTIVAL '24 Tシャツ】【FUJI ROCK '24 INCENSE STICKSセット】【FUJI ROCK '24 NAEBA 25thバスタオル】【FUJI ROCK '24 ごんちゃんTシャツ】。

なお現在、＜FUJI ROCK FESTIVAL’24＞のチケット2次先行を販売中だ。フジロックのチケットは早く買うほどリーズナブルなので、お買い逃しのないように。

＜FUJI ROCK FESTIVAL’24＞

2024年7月26日（金）27日（土）28日（日）
新潟県 湯沢町 苗場スキー場

＜出演者＞
■7/26（金）
SZA
Awich / PEGGY GOU
FLOATING POINTS / OMAR APOLLO / REMI WOLF
上原ひろみ Hiromi’s Sonicwonder
CHIP WICKHAM / 電気グルーヴ / ERIKA DE CASIER / FRIKO / GHOST-NOTE
indigo la End / JAX JONES / KING KRULE / マカロニえんぴつ / NOTD / 大貫妙子
Original Love Jazz Trio / 渋さ知らズオーケストラ / THE SPELLBOUND
TEDDY SWIMS / 家主 / YELLOW DAYS

■7/27（土）
KRAFTWERK
BETH GIBBONS / GIRL IN RED
KID FRESINO / MAN WITH A MISSION / SAMPHA / YUSSEF DAYES
ANGIE McMAHON / THE BAWDIES / Billyrrom / CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM
EYEDRESS / GLASS BEAMS / Hedigan's / HIROKO YAMAMURA
THE LAST DINNER PARTY / NONAME / 折坂悠太(band) / くるり / スガ シカオ
syrup16g / 10-FEET / TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA
\ØU$UK€ \UK1MAT$U

■7/28（日）
NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS
TURNSTILE
THE ALLMAN BETTS BAND / KIM GORDON / RIDE
ALI / betcover!!
CELEBRATION OF THE METERS FEATURING GEORGE PORTER JR., IVAN NEVILLE, TONY HALL, IAN NEVILLE & DEVEN TRUSCLAIR / CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN
クリープハイプ / FONTAINES D.C. / HEY-SMITH / KENYA GRACE
菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール / キタニタツヤ / 森 大翔
NO PARTY FOR CAO DONG / OLIVER TREE / RUFUS WAINWRIGHT / toe
YIN YIN

and more artists to be announced

グッズ第3弾概要

【FUJI ROCK '24 ベースボールシャツ】


球春到来！フジロック公式グッズとしては初のベースボールシャツが登場！
肌に貼りつかずサラサラとした着心地抜群のドライアスレチック・ベースボールシャツ。Tシャツの上にも羽織りやすい前開きのデザインでレイヤードスタイルもしやすく様々な場面で大活躍。
カラー：Marine Blue×White　　サイズ：S / M / L / XL /XXL　　価格：\5,500（税込）

【FUJI ROCK AND ROLL FESTIVAL '24 Tシャツ】


昨年初登場して人気デザインとなった「FUJI ROCK AND ROLL FESTIVAL Tシャツ」の2024年ヴァージョンが、先日発売されたロングスリーヴTシャツに続き、リンガーTシャツで登場。
カラー：Natural×Sumikuro　　サイズ：S / M / L / XL　　価格：\4,000（税込）

【FUJI ROCK '24 INCENSE STICKSセット】


今年はオフィシャルグッズにお香が登場！4つのステージをイメージした4種類のお香で、ロックな空間を演出。お土産にもうってつけのアイテムです。
素材：竹、竹粉、香料　　サイズ：長さ約15cm（燃焼部分）　　価格：\1,980（税込）

【FUJI ROCK '24 NAEBA 25thバスタオル】


苗場で２５回目の開催を祝して、苗場初開催となった1999年のロゴを使ったバスタオルが完成！
カラー：WHITE / BLACK　　サイズ：約60×120 (cm)　　価格：\4,000（税込）

【FUJI ROCK '24 ごんちゃんTシャツ】


SNSでデザイン投票を行い、見事1位になったごんちゃんデザインで今年も登場！
子供用もご用意しましたので親子でリンクコーデもお楽しみいただけます。
サイズ：S / M / L / XL　子供用：100 / 120 / 140　　価格：子供用：\3,800 / 大人用：\4,000 (税込）

詳しくはオフィシャルサイトにてご案内しております。
⚫️ FUJI ROCK FESTIVAL オフィシャルサイト　fujirockfestival.com

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