2024年7月26日(金)27日(土)28日(日)に新潟県 湯沢町 苗場スキー場にて開催される<FUJI ROCK FESTIVAL’24>より、出演者第4弾として計14組が発表された。7月26日(金)に出演決定したのはAwich、KING KRULE、渋さ知らズオーケストラ、indigo la End、田島貴男率いるOriginal Love Jazz Trio、4人組ロックバンド家主。7月27日(土)にはくるり、syrup16g、クラブシーン屈指の奇才\ØU$UK€ \UK1MAT$Uの出演が決定。また7月28日(日)は、菊地成孔とぺぺ・トルメント・アスカラール、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、ALI、シンガーソングライター兼プロデューサーKENYA GRACE、新世代のシンガーソングライター森 大翔の出演が決定した。

2024年7月26日(金)27日(土)28日(日)新潟県 湯沢町 苗場スキー場<出演者>■7/26(金)SZAAwich / PEGGY GOUFLOATING POINTS / OMAR APOLLO / REMI WOLF上原ひろみ Hiromi’s SonicwonderCHIP WICKHAM / 電気グルーヴ / ERIKA DE CASIER / FRIKO / GHOST-NOTEindigo la End / JAX JONES / KING KRULE / マカロニえんぴつ / NOTD / 大貫妙子Original Love Jazz Trio / 渋さ知らズオーケストラ / THE SPELLBOUNDTEDDY SWIMS / 家主 / YELLOW DAYS■7/27(土)KRAFTWERKBETH GIBBONS / GIRL IN REDKID FRESINO / MAN WITH A MISSION / SAMPHA / YUSSEF DAYESANGIE McMAHON / THE BAWDIES / Billyrrom / CHRISTONE "KINGFISH" INGRAMEYEDRESS / GLASS BEAMS / Hedigan's / HIROKO YAMAMURATHE LAST DINNER PARTY / NONAME / 折坂悠太(band) / くるり / スガ シカオsyrup16g / 10-FEET / TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA\ØU$UK€ \UK1MAT$U■7/28(日)NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDSTURNSTILETHE ALLMAN BETTS BAND / KIM GORDON / RIDEALI / betcover!!CELEBRATION OF THE METERS FEATURING GEORGE PORTER JR., IVAN NEVILLE, TONY HALL, IAN NEVILLE & DEVEN TRUSCLAIR / CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUINクリープハイプ / FONTAINES D.C. / HEY-SMITH / KENYA GRACE菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール / キタニタツヤ / 森 大翔NO PARTY FOR CAO DONG / OLIVER TREE / RUFUS WAINWRIGHT / toeYIN YINand more artists to be announced