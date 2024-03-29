flumpool、2024年第1弾リリース作品が日テレ系『DayDay.』エンディングテーマに
flumpoolが4月3日、新曲「君に恋したあの日から」をデジタルリリースすることは既報のとおり。同新曲が日本テレビ系『DayDay.』4月エンディングテーマに起用されることが決定した。
◆flumpool 画像
オンエアは4月1日からの1ヵ月間、番組『DayDay.』のエンディングにて。新曲「君に恋したあの日から」は、2023年10月1日にデビュー15周年を迎えたflumpoolの2024年第1弾リリース作品だ。溢れ出す感情を山村隆太(Vo, G)が爽やかに力強く歌い上げる、この季節にぴったりなミディアムナンバーは、flumpool節が遺発揮されたラブソング。
■新曲「君に恋したあの日から」配信情報
※日本テレビ系『DayDay.』4月エンディングテーマ▼Pre-add / Pre-save
Linkfire：https://a-sketch-inc.lnk.to/flumpool_Kiminikoishitaanohikara_pre
▼FM802番組『ROCK KIDS 802-Lisa Lit Friday-』
2024年3月29日(金) 21:00〜23:48
※23時台『松原市 Radio Fields』コーナー
番組URL：https://funky802.com/site/blog/1521
radiko URL：https://radiko.jp/#!/ts/802/20240329230000
■＜15th Anniversary tour 2024「This is flumpool !!!! 〜15の夜に逢いましょう〜」＞
open16:30 / start17:00
4月06日(土) 奈良 なら100年会館 大ホール
open16:00 / start17:00
4月07日(日) 愛知 愛知県芸術劇場 大ホール
open16:00 / start17:00
4月13日(土) 滋賀 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール
open16:00 / start17:00
4月20日(土) 岡山 岡山創造芸術劇場 ハレノワ 大劇場
open16:00 / start17:00
4月21日(日) 広島 JMSアステールプラザ 大ホール
open16:30 / start17:00
4月28日(日) 群馬 高崎芸術劇場 大劇場
open16:00 / start17:00
5月11日(土) 宮城 仙台サンプラザホール
open16:00 / start17:00
5月18日(土) 神奈川 神奈川県民ホール 大ホール
open16:00 / start17:00
6月08日(土) 大阪 オリックス劇場
open16:00 / start17:00
6月09日(日) 大阪 オリックス劇場
open14:00 / start15:00
6月15日(土) 福岡 福岡サンパレスホテル＆ホール
open16:00 / start17:00
6月22日(土) 石川 金沢市文化ホール
open16:30 / start17:00
7月13日(土) 東京 LINE CUBE SHIBUYA
open16:00 / start17:00
7月14日(日) 東京 LINE CUBE SHIBUYA
open14:00 / start15:00
▼チケット
指定席：￥7,700(税込)
※4歳以上チケット必要／3歳以下入場不可
※お一人様4枚まで
・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/flumpool-15th/
・e+ http://eplus.jp/flumpool/
・ローチケ http://l-tike.com/flumpool/
■『flumpool15th Anniversary Precious Supporter’s BOX “Hopeful Legacy”』
【ライブ会場限定盤(2BD & ブックレット48P)】
価格：\11,000(税込)
●Blu-ray：DISC1●
▼『15th Anniversary Special Thanks Giving「 SINGALONG 2.0 」at NIPPON BUDOKAN』
01. Blue Apple＆Red Banana
02. two of us
03. Calling
04. 花になれ
05. どんな未来にも愛はある
06. 泣いていいんだ
07. 夜は眠れるかい？
08. Because... I am
09. MW 〜Dear Mr.＆Ms.ピカレスク〜
10. Over the rain 〜ひかりの橋〜
11. HELP
12. Magic
13. ビリーバーズ・ハイ
14. NEW DAY DREAMER
15. World beats
16. ヒアソビ
17. Hydrangea
18. 星に願いを
19. 君に届け
encore
en1. 証
en2. 大切なものは君以外に見当たらなくて
▶『Documentary of flumpool 15th Anniversary』
●Blu-ray：DISC2●
▼『flumpool デビュー15周年大感謝メモリアルライブ！「Unclose 2009」』
01. 388859
02. 回転木馬(メリーゴーランド)
03. Calling
04. サイレン
05. LOST
06. タイムカプセル
07. 未来
08. 春風
09. 花になれ
10. MW 〜Dear Mr.＆Ms.ピカレスク〜
11. 夏Dive
12. Hello
13. labo
14. 星に願いを
encore
en1. キミイロ
en2. Over the rain 〜ひかりの橋〜
en3. Birds
▼『flumpool 15th Anniversary「 ROOF PLAN 」〜Sweet Christmas Session〜 with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida at Billboard Live TOKYO』
01. 君が笑えば 〜Just like happiness〜
02. 君に届け
03. DILEMMA
04. two of us
05. 僕の存在
06. ディスカス
07. 36℃
08. Snowy Nights Serenade 〜心までも繋ぎたい〜
09. Magic
10. Touch
encore
en1. 大切なものは君以外に見当たらなくて
■ゲームアプリ『崩壊学園』
プラットフォーム：iOS、Android
開発：miHoYo
運営：miHoYo
中国版 10周年テーマ曲：flumpool 新曲「puzzled」
▼ゲームURL
https://www.benghuai.com
▼PV URL
https://www.bilibili.com/video/BV19z421Z7bW/
関連リンク
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