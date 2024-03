ベルメゾンが展開する「Disney Fantasy Shop(ディズニー ファンタジー ショップ)」より、ディズニー・アニメーション映画に登場する5人のプリンスやヒーローをデザインしたファッション雑貨が登場!

ディズニー ファンタジー ショップの店舗とSNSで実施されたアンケートの結果をもとに決まった、「フィリップ王子」「エリック王子」「アラジン」「ヘラクレス」「フリン・ライダー」たち5人のプリンス・ヒーローをデザインしたTシャツとトートバッグが販売されます☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ「ディズニープリンス」「ヒーロー」グッズ

先行発売日:2024年4月1日(月)

通常発売日:2024年4月5日(金)

先行発売店舗:ディズニー ファンタジー ショップ東京駅店・ディズニー ファンタジー ショップグランデュオ蒲田店

通常発売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

今回紹介するグッズのデザインには、ディズニー ファンタジー ショップの店舗とSNSで実施されたアンケートの結果をもとに選ばれたキャラクターが描かれています。

一人目は『ヘラクレス』に登場する「ヘラクレス」

ヒーローを目指す「ヘラクレス」らしい強さが伝わるデザインです。

二人目は『塔の上のラプンツェル』に登場する「フリン・ライダー」

「マキシマス」のシルエットや、「フリン・ライダー」の指名手配のポスターもデザインされています。

三人目は『眠れる森の美女』に登場する「フィリップ王子」

背景にはお城、そして「フィリップ王子」 の盾もあしらわれたデザインです☆

『リトル・マーメイド』に登場する「エリック王子」

愛犬の「マックス」も一緒です☆

『アラジン』に登場する「アラジン」

魔法の絨毯で空を飛んでいる様子が描かれています。

「アラジン」の肩には、相棒の「アブー」の姿も。

今回のアンケートの結果で選ばれた「フィリップ王子」「エリック王子」「アラジン」「ヘラクレス」「フリン・ライダー」たち5人のプリンス・ヒーローをデザインしたTシャツとトートバッグが販売されます☆

半袖Tシャツ(選べるキャラクター)

価格:2,990円(税込)

カラー:5柄(ヘラクレス、フリン・ライダー、フィリップ王子、エリック王子、アラジン)

サイズ:1サイズ

5人のディズニープリンスとヒーローがデザインされたTシャツ。

さわやかなホワイトの生地に「アラジン」や「フリン・ライダー」たちのアートが映えるデザインです☆

トートバッグ(選べるキャラクター)

価格:1,980円(税込)

カラー:5柄(ヘラクレス、フリン・ライダー、フィリップ王子、エリック王子、アラジン)

サイズ:1サイズ

5人の王子とヒーローがデザインされたトートバッグ。

マチもしっかりあるので、たっぷり入ります☆

アンケートで選ばれたディズニープリンスとヒーローの5人がデザインされたTシャツとトートバッグ。

ベルメゾンの「ディズニープリンス」「ヒーロー」グッズは、ディズニー ファンタジー ショップ東京駅店・ディズニー ファンタジー ショップグランデュオ蒲田店にて2024年4月1日(月)より先行販売、ベルメゾン ディズニーファンタジーショップにて2024年4月5日(金)より通常販売開始です☆

© Disney

