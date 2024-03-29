中国甘粛省敦煌で観光客増 砂漠の朝日も魅力
27日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で撮影した日の出。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
【新華社敦煌3月29日】中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区では、日の出を見るため早朝からラクダに乗る観光客の姿がある。敦煌市文化・観光部門によると、1月1日〜3月26日に鳴沙山・月牙泉や莫高窟（ばっこうくつ）など市内六大風景区を訪れた観光客は前年同期比69.9％増の延べ39万7329人だった。
27日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で撮影した日の出。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
27日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で日の出を見る観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
27日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で日の出を見る観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
27日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗り、日の出を見る観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
27日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗り、日の出を見る観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
27日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
27日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
27日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
27日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
27日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
27日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）