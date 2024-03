【その他の画像・動画を元記事で見る】

■“METALVERSE現象”がワールドワイドに拡大中のなか、早くも“獣姫”の産声が轟く第2弾Live MVをドロップ

METALVERSEが、ライブMV「Naked Princess」をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

先月、初のライブMVとなった「Crazy J」を公開したばかりだが、正式な音源リリース前ながらも、早くも20万回再生を超えて世界各地からコメントが寄せられるなど、“METALVERSE現象”がワールドワイドに拡大中のなか、早くも第2弾となるライブMVが登場。

こちらも前作と同じく2月10日・11日に開催されたワンマンイベント第2弾となる『METALVERSE #2 - THE END OF THE INNOCENCE』からピックアップされた映像で、「Naked Princess」も正式な音源リリースはもちろん、ライブでのパフォーマンスも初披露だったにも関わらず、HIP HOPのトラックと2-stepのダンスにピッタリなバンドサウンドが目まぐるしく展開する楽曲構成に、サビの「裸のお姫様」というキャッチーなリリックをパワフルに歌い上げるボーカルライン、そしてライブアレンジされた中盤では、静寂を切り裂き、まさに“獣姫”の産声が轟くような圧巻のパフォーマンスを披露し話題となっていた。

