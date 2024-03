圧倒的なビジュアル！ 濃厚スープをパイに包んで焼き上げたポットパイつけ麺（神奈川・平塚）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は神奈川・平塚にオープンしたラーメン店です。立川の人気店「UMA TSUKEMEN」のポットパイつけ麺がいただけます。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

UMA TSUKEMEN 平塚店(神奈川・平塚)

出典:ふらわ★さん

2024年1月、JR平塚駅から徒歩約14分のところにオープンした「UMA TSUKEMEN平塚店」。つけ汁の入った容器をパイ生地で包んで焼き上げた、ポットパイつけ麺が楽しめるビジュアル系ラーメン店です。

こちらは、立川にある「UMA TSUKEMEN」の店主・皆川富士雄氏の実弟が経営するお店。既出のお店はテレビ番組「最強ラーメン伝説」のニューウェーブラーメン部門で1位に輝いた実績を持つ人気店です。

出典:マーコラーメンさん

イチ押しメニューは、強烈なインパクトのビジュアルと、濃厚な海老の風味が魅力の「海老つけ麺」(1,250円)です。桜海老とチーズを練り込んだパイ生地が蓋の役目をしていて、あつあつの状態でサーブ。パイ生地はそのままでも、濃厚なスープに浸して食べても楽しめます。



出典:マーコラーメンさん

パイ生地を割って、スープが見えてきたら麺を。3種類の国産小麦と全粒粉を独自に配合した自家製麺は、表面がザラッとしていて濃厚なつけ汁がよく絡みます。低GI食品で食物繊維も含む全粒粉入りの麺は、健康に気をつけている方にもおすすめ。

平塚店では、麺の量は300gがデフォルト。もっちりとした太麺で食べ応えも十分あり、満足できるボリュームです。



スープ割り 出典:一生懸命さとう君さん

スープは、2日間じっくり煮込んだトロミのある豚骨スープに、海老の旨みを加えたもの。大山地鶏のガラと国産豚のゲンコツは丁寧に下処理して、臭みのないまろやかな味わいに仕上げています。麺を食べ終えたら、スープ割も良いですね。

つけ麺 出典:ふらわ★さん

メニューは、海老つけ麺のほか、醤油ら〜めん(850円)、海老塩ら〜めん(950円)、つけ麺(1,100円)の4種類です。

出典:ふらわ★さん

座席数はカウンター8席、ボックス席(4名まで)3卓の計20席です。駐車場も完備しているので、近所の人はもちろん、湘南エリアへお出かけの際には立ち寄ってみたいですね。

食べログレビュアーのコメント

海老つけ麺2024.01.29 出典:一生懸命さとう君さん

『麺は全粒粉麺のような色合いで、チャーシューの炙りもイイ感じ。

ボリュームも結構あって、さらにサービスで煮卵をいただいちゃいました♪

海老出汁のグッときいたつけ麺はもちろん美味しく、その後にパイ生地を浸して胃袋の隙間を満たし、最後にスープ割りで満腹の余韻を楽しむ、、、1杯で3度美味しいです』(一生懸命さとう君さん)

出典:ふらわ★さん

『パイ生地を食べ終わったら、麺を浸けて頂きます。

全粒粉入り角太麺、プルンとした弾力が濃厚な豚骨つけ汁によく合って、とっても心好い。

角太麺は本店の自家製麺、いずれ店内で打つ予定とのこと。

チャーシューはそのまま食べてもいいんだろうけど、つけ汁に浸けて頂きます。

周りを炙ったチャーシューはスープによく合って、とても心好い。

いずれチャーシュー増しとか販売されるんだろうな。

食べていると、「こちら、サービスです」と味玉を渡されます。

そう言えばメニューに味玉が無かったなぁ、と改めて気が付きます。

味玉もそのまま食べてもいいんだろうけど、チャーシューと同じようにつけ汁に付けて頂きます。

つけ汁の温度が下がっているので、固形燃料で加熱するのも面白そうです。

麺を食べ終わったらスープ割り、小振りの土鍋を置き台ごと店員さんに渡して、スープ割りをお願いします。

熱々の割スープを割り入れ、魚粉をパッと振ってあります。レンゲですくって頂くと、ガラッと印象が変わってあっさり味。

こんなに印象が変わるのは珍しいよね、二通りの美味しさが楽しめます』(ふらわ★さん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆UMA TSUKEMEN 平塚店住所 : 神奈川県平塚市榎木町2-15TEL : 080-3427-4933

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

