電通デジタルは、プレイド主催の「KARTE Partner Award 2024」において、「Partner of the Year」を受賞したと発表した。○「KARTE Partner Award 2024」とは「KARTE Partner Award 2024」は、プレイドが提供するCX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」において、2023年1月から12月にかけてKARTEを活用するクライアント企業のビジネス成長とCX変革の実現を支援したパートナー企業に授与され、その優れた業績を称え贈られる賞。

「KARTE Partner Award 2024」は今年設立され、電通デジタルは「Partner of the Year」の初代受賞企業となった。○電通デジタル「Partner of the Year」受賞の理由電通デジタルは、「KARTE」の導入・運用をはじめ、外部ソリューションとの連携、マルチチャネルでパーソナライズ配信を実現する「KARTE Message」の活用による従来のWeb接客とマーケティング施策の融合など、企業の課題に対して柔軟にプロジェクトをデザインしたという。加えて、クライアント企業先に常駐するなど伴走支援も行った。また、プレイドと共同で自社ECプラットフォームと「KARTE」を掛け合わせて統合プラットフォームを構築し、顧客一人一人に沿った最適な購買体験を提供するユニファイドコマースソリューション「One tempo」開発・提供していることも評価された。