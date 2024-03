ミスタードーナツの「ミスドゴハン」に、2024年4月3日(水)から9月下旬までの期間限定で「しっとりマフィン レモン&チーズクリーム」が登場!

レモンチーズクリームのさわやかな味わいとしっとり食感を楽しめる、朝食にもぴったりのマフィンです。

今回は、「ミスドゴハン」のマフィンシリーズ「バター風味」「チョコ」のマフィンもあわせて紹介していきます☆

ミスタードーナツ「しっとりマフィン レモン&チーズクリーム」

販売店舗:ミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)

ミスタードーナツの軽食にぴったりな「ミスドゴハン」に、「しっとりマフィン レモン&チーズクリーム」が期間限定で登場!

レモンペーストとレモン果汁を練り込んだしっとり食感のマフィンで、中に入っているレモンチーズクリームでレモンの風味を存分に味わえる一品です。

ミスタードーナツでは「しっとりマフィン レモン&チーズクリーム」のほか「しっとりマフィン バター風味」「しっとりマフィン チョコ」も販売中。

この期間しか味わえないさわやかな「しっとりマフィン レモン&チーズクリーム」と共に、その日の気分にあわせて好みの味わいを楽しめます☆

しっとりマフィン レモン&チーズクリーム

価格:テイクアウト 248円(税込)/イートイン 253円(税込)

販売期間:2024年4月3日(水)〜9月下旬(順次販売終了予定)

レモンペーストとレモン果汁を練り込んだしっとり食感の生地が特徴の「しっとりマフィン レモン&チーズクリーム」

中にはレモンの風味を楽しめるレモンチーズクリームがたっぷり入っています。

さらに、ピスタチオとクランブルのトッピングが見た目と食感のアクセントに。

ひとつひとつパッケージされているため、翌朝もおいしく、しっとり食感を楽しめます。

ショップで購入し翌日の朝食にするのはもちろん、カバンの中に入れて持ち歩くことができるので、外出先で小腹が空いたときにもぴったりです。

販売中「しっとりマフィン バター風味」

価格:テイクアウト 237円(税込)/イートイン 242円(税込)

ほろほろ食感のクランブルをトッピングした「しっとりマフィン バター風味」

バター風味クリーム入りです。

販売中「しっとりマフィン チョコ」

価格:テイクアウト 237円(税込)/イートイン 242円(税込)

キューブ状チョコレートをトッピングした、しっとり食感のマフィンです。

こちらは中にチョコクリームが入っています!

さわやかな味わいのレモンチーズクリームとしっとり食感の生地を味わえる期間限定マフィン。

「しっとりマフィン レモン&チーズクリーム」は、ミスタードーナツ全店にて、2024年4月3日(水)から9月下旬までの期間限定で発売です☆

濃厚な抹茶を引き立てるしっとり生地のお濃いドーナツ!ミスタードーナツ「misdo meets 祇園辻利 第一弾」 濃厚な抹茶を引き立てるしっとり生地のお濃いドーナツ!ミスタードーナツ「misdo meets 祇園辻利 第一弾」 続きを見る

カレーパイ&ジェノベーゼパイ&じゃがいもベーコンパイ!ミスタードーナツ「ミスドゴハン」パイシリーズ カレーパイ&ジェノベーゼパイ&じゃがいもベーコンパイ!ミスタードーナツ「ミスドゴハン」パイシリーズ 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post さっぱり爽やかなレモンチーズクリーム入り!ミスタードーナツ「しっとりマフィン レモン&チーズクリーム」 appeared first on Dtimes.