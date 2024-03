ミスタードーナツの「ミスドゴハンシリーズ」に、2024年4月3日(水)から9月下旬まで、期間限定パイが登場!

「36種スパイスで作ったカレーパイ」「チキンとマカロニのジェノベーゼパイ」「じゃがいもベーコンパイ」の食べ応えのある3種類が販売されます☆

ミスタードーナツ「ミスドゴハン」パイシリーズ

販売期間:2024年4月3日(水)〜9月下旬(順次販売終了予定)

販売店舗:ミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)

ミスタードーナツが展開する、ランチにも使える「ミスドゴハン」に、春夏にぴったりなパイが期間限定で登場します。

今回販売されるのは、サクサク食感のパイ生地とこれからの季節に食べたい食材と味わいが楽しるパイです。

「36種スパイスで作ったカレーパイ」「チキンとマカロニのジェノベーゼパイ」「じゃがいもベーコンパイ」の3種類が販売されます☆

36種スパイスで作ったカレーパイ

価格:テイクアウト 248円(税込)/イートイン 253円(税込)

コリアンダーやチリペッパーなどに加え、クローブやオレガノをブレンドした「36種スパイスで作ったカレーパイ」

香りや後引く辛さとスパイシーさが食欲をそそります。

チキンとマカロニのジェノベーゼパイ

価格:テイクアウト 248円(税込)/イートイン 253円(税込)

「チキンとマカロニのジェノベーゼパイ」は、バジルのさわやかさを感じるジェノベーゼに、チキンとマカロニ、じゃがいもをプラス。

食べ応えのある具材とサクサク食感のパイをいっしょに楽しめます☆

じゃがいもベーコンパイ

価格:テイクアウト 248円(税込)/イートイン 253円(税込)

2023年好評だった「じゃがいもベーコンパイ」が、リニューアルして再登場!

ほっくりしたじゃかいもの食感をポタージュのようなイメージで、なめらかな口当たりに。

じゃがいもとベーコンの旨味のバランスにこだわったパイです。

おいしい温め方

電子レンジ(500W)で約10〜20秒温めます電子レンジで温めた後、さらにトースターで約1〜2分焼くと、よりおいしくなります

ミスタードーナツのパイシリーズは温めてもおいしくいただけます。

※温める際には、やけどに注意ください

※「オート加熱」や「おまかせ加熱」では加熱しないでください

※トースターで温める場合は、油落ちを防ぐために、アルミホイル等を敷いてください

朝食でも、ランチでも、おやつでも、気分に合わせえらべる「ミスドゴハン」の、食べ応えのあるパイ3種!

「36種スパイスで作ったカレーパイ」「チキンとマカロニのジェノベーゼパイ」「じゃがいもベーコンパイ」は、ミスタードーナツ全店にて、2024年4月3日(水)から9月下旬までの期間限定で発売です☆

