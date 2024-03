ディズニーストアから、「ミッキーマウス」のパン屋さんをテーマにしたコレクション「MICKEY’S BAKERY」が新登場!

まるで香ばしいパンの香りが漂ってきそうなリアルなデザインのぬいぐるみキーチェーンや、毎日の生活を彩るテーブルウェアなどのグッズが展開されます☆

ディズニーストア「MICKEY’S BAKERY」

発売日・販売店舗:

・2024年4月2日(火):ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jp

・2024年4月5日(金):ディズニーストア店舗

ディズニーストアから、「ミッキーマウス」のパン屋さんをテーマにした新コレクション「MICKEY’S BAKERY」が登場します。

まるで香ばしいパンの香りが漂ってきそうなリアルなデザインのグッズシリーズです。

ラインナップは、ぬいぐるみキーチェーンをはじめ、日常使いにも便利なステンレスボトルやトートバッグ、毎日の食卓に取り入れやすいテーブルウェアなど幅広く展開。

もちもち触感のクッションは、かわいいだけでなくパンのようにふかふかで癒されます。

さらに、パン屋さんの紙袋をイメージしたポーチに収納できるエコバッグや、何が入っているかお楽しみのシークレットキーチェーンなど、遊び心いっぱいのアイテムが目白押し。

おうちでも「ミッキーマウス」のパン屋さんにいるような気分を楽しめるコレクションです☆

ミッキー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン MICKEY’S BAKERY

価格:2,800円 (税込)

とっても美味しそうなパンと「ミッキーマウス」をモチーフにしたぬいぐるみキーホルダー。

シェフハットをかぶったパン屋さんのコスチュームがお似合いの「ミッキーマウス」

美味しそうなフランスパンを抱えています!

ミッキー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン ドーナツ MICKEY’S BAKERY

価格:2,000円 (税込)

ミッキーモチーフのドーナツデザイン。

チョコレートたっぷりの、ミッキーアイコン形ドーナツを表現したぬいぐるみキーホルダーです。

ぬいぐるみは硬めのつくりで、本物さながらのこだわり触感になっています。

ミッキー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン クリームパン MICKEY’S BAKERY

価格:2,000円 (税込)

ミッキーモチーフのクリームパンをデザインしたぬいぐるみキーホルダーが登場。

こんがり焼き色がついた、美味しそうなクリームパンぬいぐるみにはもちもち生地を使用。

ほっこりユニークなぬいぐるみキーホルダーと一緒にお出かけを楽しめます。

ミッキー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン メロンパン MICKEY’S BAKERY

価格:2,000円 (税込)

メロンパンデザインのぬいぐるみキーホルダー。

もちもち生地を使った美味しそうなメロンパンぬいぐるみには、ミッキーアイコンの焼き印が施されています。

本物さながらのこだわり触感に仕上げられたぬいぐるみキーホルダーです。

ミッキー クッション クリームパン MICKEY’S BAKERY

価格:2,200円 (税込)

「ミッキーマウス」のハンド形をモチーフにした、クリームパンデザインのクッション。

こんがり焼き色がついた美味しそうなクッションはむちっと触感です。

プリントで再現したパン表面のつやも注目ポイント。

ほっこりユニークなアイテムはお部屋のアクセントにもぴったりです。

ミッキー トートバッグ MICKEY’S BAKERY

価格:2,900円 (税込)

美味しそうなパンと「ミッキーマウス」をモチーフにしたコレクション「MICKEY’S BAKERY」からトートバッグが登場。

シェフハットをかぶった「ミッキーマウス」のロゴマークが目を惹きます。

ブラウンのパイピングがアクセントになった、ナチュラルな雰囲気のトートバッグ。

メインスペースはA4サイズが縦にも横にもすっぽり収まり、安心の収納力と軽量さで実用性抜群です!

ミッキー&フレンズ ショッピングバッグ・エコバッグ ポーチ入り MICKEY’S BAKERY

価格:2,400円 (税込)

「MICKEY’S BAKERY」デザインのエコバッグです。

エコバッグは「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」たちをモチーフにした美味しそうなパン柄。

クラフト紙バッグ風のポーチに入れて携帯できます☆

ミッキー、ミニー、ドナルド シークレットキーホルダー MICKEY’S BAKERY

価格:700円 (税込)

「ミッキーマウス」たちをモチーフにしたパンデザインのシークレットアクリルキーホルダー。

チャームデザインは全6種類で「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」がモチーフになっています。

こんがり焼き色がついたパンやチョコレートたっぷりのドーナツなどどれも美味しそうなデザイン。

パッケージの中にいずれか1種が入っているので、どのデザインが出るかはお楽しみです!

ミッキー トレイ MICKEY’S BAKERY

価格:2,600円 (税込)

シェフハットをかぶった「ミッキーマウス」のロゴマークがプリントされたトレイ。

ナチュラルであたたかみのある木目調デザインです。

お店でパンを取るトレイのような見た目なので、お家でパン屋さん気分が楽しめそう☆

ミッキー プレート セット MICKEY’S BAKERY

価格:2,200円 (税込)

「MICKEY’S BAKERY」デザインのメラミンプレートセットです。

クリームパンやメロンパンなど4種類のパンをデザインした、柄違いの4枚セット。

どのプレートにも、このシリーズならではの「ミッキーマウス」のロゴマークがプリントされています。

テイクアウトボックスのようなかわいいボックス入りなので、プレゼントにもおすすめです。

ミッキー ステンレスボトル MICKEY’S BAKERY

価格:2,400円 (税込)

小麦粉やミルクのような淡い色味にナチュラルな雰囲気が漂うステンレズボトル。

シェフハットをかぶった「ミッキーマウス」のロゴマークがワンポイントであしらわれています。

フタを外したら飲み口の場所を選ばずにどこからでも飲めるのもポイント。

大きいサイズの氷も入れられる使い勝手の良さは様々なシーンで活躍してくれます。

ミッキー 焼き菓子・焼きチョコレート セット ポーチ入り MICKEY’S BAKERY

価格:2,200円 (税込)

「MICKEY’S BAKERY」をイメージしたポーチ入りの楽しいお菓子セット。

クラフト紙バッグ風のポーチには、シェフハットをかぶった「ミッキーマウス」のロゴマークをデザイン。

中には、ミニメロンパンのような見た目の焼き菓子と、ミッキーアイコンモチーフの焼きチョコレートが入っています☆

とっても美味しそうなパンと「ミッキーマウス」をモチーフにしたデザインの新コレクション。

ディズニーストアの「MICKEY’S BAKERY」グッズは、2024年4月2日(火)より順次発売です☆

