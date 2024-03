2023年正月の瀕死の大事故からわずか1年ほどで現場復帰を果たしたジェレミー・レナーの主演ドラマシーズン3のティザー予告が公開された。

このシーズンは2024年1月上旬に撮影が行われていたもの。レナーは7トンもの巨大除雪車に轢かれ30箇所以上を骨折し、胸部鈍的外傷、整形外傷の手術を受け、以来懸命なリハビリで治療に専念。2023年の11月には、していた。

このティザー映像でレナは、車から降りたり、力強く歩いたりと堂々たる姿を見せており、わずか1年前に大事故で生死の境を彷徨ったとは思えない回復ぶりだ。

その厳しいリハビリの裏には、仲間たちからの精神的な支えがあった。『アベンジャーズ』メンバーのクリス・エヴァンスやスカーレット・ヨハンソンは。このドラマのファンであるロバート・ダウニー・Jr.は、「『メイヤー・オブ・キングスタウン』の撮影に戻らないとダメだよ。こっちは続きが気になってるんだから」とで励ましていたそうだ。

もちろん、ファンからの応援の言葉も支えになっていたはず。レナーの復帰主演作「メイヤー・オブ・キングスタウン」シーズン3は2024年6月3日よりアメリカ・カナダのParamount+で配信予定。同サービスは日本ではWOWOWオンデマンドおよびJ:COMで展開中。日本での配信予定も待ちたい。

