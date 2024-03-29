¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö£¶·î¤ËºÆ¤ÓÉÔ¿®Ç¤°Æ¤«¡¡àÅúÊÛµñÈÝá½ä¤ë¤Ä¤Ð¤¼¤ê¹ç¤¤¤Ë¡Ö¼«Í³¤ò¼é¤ë²ñ¡×¾åÅÄÅÔµÄ¤ÏÎä¤á¤¿»ëÀþ
¡¡£²£¸Æü¤ËÊÄ²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìµþÅÔµÄ²ñÂè£±²óÄêÎã²ñ¤Ç¤Ï¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤Î¡ÈÅúÊÛµñÈÝ¡É¤ò½ä¤Ã¤ÆÍ¿ÌîÅÞ´Ö¤Ç¤Ò¤ÈÌåÃå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££··î¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ð¥È¥ë¤Ï£¶·î¤ÎÂè£²²óÄêÎã²ñ¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ë¤Ï¹ñÀ¯Éüµ¢Àâ¤â¤¯¤¹¤Ö¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð£··î¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ë£³´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½ÐÇÏ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤½¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤â¤¤¤¨¤ëÍ¿ÌîÅÞ´Ö¤ÎÂÐÎ©¤¬ÅÔµÄ²ñ¤ÇËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¶¦»ºÅÞ¤ÎµÄ°÷¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¢ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤ëÆ°µÄ¤òÄó½Ð¤·¡¢²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£¾®ÃÓ»á¤¬µÄ²ñ¤ÇÅúÊÛ¤òÅÔ´´Éô¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÅúÊÛµñÈÝ¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢È¯¸À¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Á°½Ð¤Î£³ÅÞ¤ÈÎ©Ì±¡¢¶¦»º¤Î²ñÇÉ´Ö¤Ë°äº¨¤¬»Ä¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÅÔÃÎ»öÁªÁ°¤Î¤Ä¤Ð¤¼¤ê¹ç¤¤¤ËÎä¤á¤¿»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¼«Í³¤ò¼é¤ë²ñ¡×ÂåÉ½¤Î¾åÅÄÎá»ÒÅÔµÄ¤À¡£¾åÅÄ»á¤Ï¤«¤Í¤Æ¾®ÃÓ»á¤ÎÅúÊÛµñÈÝ¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÁ´êË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÅúÊÛ¤òµá¤á¤ëÀÁ´ê½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö»ä¤ÎÀÁ´ê¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤Æ¹ñÀ¯ÌîÅÞ¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¡ÊÂ¸ºß´¶¡Ë¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÔÌ±¥Õ¥¡¤Ï¾®ÃÓ»á¤Ë×ÖÅÙ¤·¤Æ¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤É¤Ã¤Á¤â¤É¤Ã¤Á¡×
¡¡¾åÅÄ»á¤Ï£²£°£²£±Ç¯£¶·î¤Ë¾®ÃÓ»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤°Æ¤òÄó½Ð¡£¤³¤Î»þ¤âÅúÊÛµñÈÝ¤¬¼ç¤ÊÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾åÅÄ»á£±¿Í¤À¤±¤¬ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤Ë»¿À®¤·¡¢¤Û¤«¤Ï¤ß¤ÊÈ¿ÂÐ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¾®ÃÓÅÔÀ¯¤ò¿®Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö£¶·î¤Ë¤¢¤ëÂè£²²óÄêÎã²ñ¤ËÉ¬¤ºÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ò½Ð¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÎ©·û¤â¶¦»º¤â»¿À®¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¡±¿¤ò£±¿Í¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡ÂÐÎ©¤Ï¿¼¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¡¡