¾¾ËÜ¿Í»ÖºÛÈ½¤Î´é¼Ì¿¿³«¼¨ÀÁµá¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×Ê¸½ÕÄñ¹³¤Ï¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¤±¤óÀ©¡×¡¡ÊÛ¸î»Î¤¬»ØÅ¦
¡¡ÊÛ¸î»Î¤Î²ÏÀ¾Ë®¹ä»á¤¬£²£¹Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¤Ë½Ð±é¡£Âè°ì²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤¬³«¤«¤ì¤¿Ê¸éº½Õ½©¤È¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎºÛÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¡Äî¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜÂ¦¤¬¡¢Ê¸½Õ¤Îµ»ö¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¡¦£Á¤µ¤ó¤È£Â¤µ¤ó¤Î¿È¸µ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦Í×Ë¾¤òÅÁ¤¨¤¿¡£²ÏÀ¾ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÊ¸½Õµ»ö¤Î¤¦¤Á¤É¤ÎÉôÊ¬¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤«¡¢Áè¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¾¾ËÜ¤µ¤óÂ¦¤ÏÀÅª¶¯Í×¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈÝÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÀÅª¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÏÇ§¤á¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆÃÄê¤òµá¤á¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍ×µá¤Ë¤Ï°ìÉôµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë»áÌ¾¡¢À¸Ç¯·îÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾Êý¤ÇÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê´é¼Ì¿¿¡¢¤³¤³¤òµá¤á¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦»öÎã¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡Ê¸½ÕÂ¦¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë´îÅÄÂ¼ÍÎ°ìÊÛ¸î»Î¤¬³«¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿È¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤±¤óÀ©Åª¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÊ¸½ÕÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬Æüº¢¤«¤éÊ£¿ô²óÏ¢Â³Åª¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤«¤éÀÅª´Ø·¸¤Ë»ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é£Á¤µ¤ó£Â¤µ¤ó¤¬Ã¯¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¿È¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö³«¼¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÊÛ¸î»ÎÆ±»Î¤Ç³«¼¨¤ò¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤½¤ì¤¬Î®½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤ËÅù¤·¤¤¡£¤¿¤À¼ÂºÝ¤Ë½÷À¤«¤é¤·¤¿¤é´é¼Ì¿¿Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤ÏÄñ¹³´¶¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£