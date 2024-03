YouTubeがショート動画をメンバー限定コンテンツに設定する機能を発表しました。合わせて、ショート動画の1日当たりの総再生回数が700億回に達したことや、収益を得ているYouTuberの25%がショート動画から収益を得ていることも報告されています。Sharing your passion on YouTube pays off: An update on Shorts revenue share - YouTube Blog

members-only Shorts are HERE ????????



Shorts are another way to reward your biggest fans with members-only content. think members-only behind the scenes, Q&As, & more!



learn about this easy-to-offer perk ➡️ https://t.co/S8dnPjSm6c #YouTubePartnerProgram— YouTube Creators (@YouTubeCreators) March 27, 2024

https://blog.youtube/inside-youtube/shorts-revenue-sharing-update/YouTube公式チャンネルが公開した「ショート動画の新機能紹介動画」が以下。ショート動画を有料特典サービス「チャンネル メンバーシップ」のメンバー限定コンテンツとして公開する機能や、メンバーにだけ先行公開する機能が追加されます。また、既存のショート動画を後からメンバー限定コンテンツに設定することも可能です。YouTubeによると、ショート動画は1日当たり合計700億回以上再生されているとのこと。また、YouTubeから収益を得られる「YouTube パートナー プログラム」の参加者のうち25%がショート動画による収益を受け取っていることも報告されています。なお、ショート動画から収益を受け取る際の詳細なルールは以下のリンク先で確認できます。YouTube ショートの収益化ポリシー - YouTube ヘルプhttps://support.google.com/youtube/answer/12504220