ジョナス・ブルーが来月に迫った自身にとって過去最大規模のジャパン・ツアーを記念して日本限定アルバム『トゥギャザー』を本日リリースした。

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サム・フェルトとのユニット“Endless Summer”による最新シングルの「Rest Of My Life with Sadie Rose Van」、2022年、BE:FIRSTとのコラボレーションで話題を呼んだ「Don't Wake Me Up feat. BE:FIRST 」などCD未収録曲に加えて、ヒット曲「Perfect Strangers」でコラボレーションしたJPクーパーを迎えた「You’re The One with JP Cooper」を本作のために制作。同シングルは配信も含め、日本のみでしか聴けない、長きに渡りジジョナスをサポートしてくれる日本のファンに向けたエクスクルーシブな楽曲と言える。

また、今回のジャパン・ツアーではそのJPクーパーに加えて、2017年のサマー・アンセム「Mama」を歌うウィリアム・シンジ、そして最大のヒット曲「Rise」を歌うジャック&ジャックがこの公演のために駆けつけるという豪華な内容となっており、日本滞在中は公演以外にもスペシャルなイベントが企画されている。今後のジョナス・ブルー本人からの発信に要注目だ。


『トゥギャザー』

2024年3月29日（金）発売
試聴・購入リンク：https://umj.lnk.to/JB_Together
UICW-10033　2,750円（税込）

■トラックリスト
1. Always Be There with Louisa Johnson
2. Past Life with Felix Jaehn
3. Finally with RANI
4. Weekends with Felix Jaehn
5. Don't Wake Me Up feat. BE:FIRST
6. Perfect Melody with Julian Perretta
7 Hear Me Say with LÉON
8 Something Stupid with AWA
9 Naked with MAX
10 Mistakes with Paloma Faith
11 Rest Of My Life with Sadie Rose Van - Endless Summer (Jonas Blue & Sam Feldt)
★日本限定ボーナストラック★
You're The One with JP Cooper

＜Jonas Blue LIVE In Japan Special Edition Featuring Jack & Jack, JP Cooper, William Singe＞

2024年4月17日(水)
TOKYO GARDEN THEATER
OPEN18:00
START:19:30
問い合わせ(SMASH)
03-3444-6751

2024年4月18日(木)
NAMBA HATCH
OPEN18:00
START:19:00
問い合わせ(SMASHWEST)
06-6535-5569

詳細：https://smash-jpn.com/live/?id=4022

◆ジョナス・ブルー オフィシャルサイト