ジョナス・ブルー 、来月のジャパン・ツアーに先駆けて日本限定アルバムを本日リリース
ジョナス・ブルーが来月に迫った自身にとって過去最大規模のジャパン・ツアーを記念して日本限定アルバム『トゥギャザー』を本日リリースした。
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サム・フェルトとのユニット“Endless Summer”による最新シングルの「Rest Of My Life with Sadie Rose Van」、2022年、BE:FIRSTとのコラボレーションで話題を呼んだ「Don't Wake Me Up feat. BE:FIRST 」などCD未収録曲に加えて、ヒット曲「Perfect Strangers」でコラボレーションしたJPクーパーを迎えた「You’re The One with JP Cooper」を本作のために制作。同シングルは配信も含め、日本のみでしか聴けない、長きに渡りジジョナスをサポートしてくれる日本のファンに向けたエクスクルーシブな楽曲と言える。
『トゥギャザー』
試聴・購入リンク：https://umj.lnk.to/JB_Together
UICW-10033 2,750円（税込）
■トラックリスト
1. Always Be There with Louisa Johnson
2. Past Life with Felix Jaehn
3. Finally with RANI
4. Weekends with Felix Jaehn
5. Don't Wake Me Up feat. BE:FIRST
6. Perfect Melody with Julian Perretta
7 Hear Me Say with LÉON
8 Something Stupid with AWA
9 Naked with MAX
10 Mistakes with Paloma Faith
11 Rest Of My Life with Sadie Rose Van - Endless Summer (Jonas Blue & Sam Feldt)
★日本限定ボーナストラック★
You're The One with JP Cooper
＜Jonas Blue LIVE In Japan Special Edition Featuring Jack & Jack, JP Cooper, William Singe＞
TOKYO GARDEN THEATER
OPEN18:00
START:19:30
問い合わせ(SMASH)
03-3444-6751
2024年4月18日(木)
NAMBA HATCH
OPEN18:00
START:19:00
問い合わせ(SMASHWEST)
06-6535-5569
詳細：https://smash-jpn.com/live/?id=4022
◆ジョナス・ブルー オフィシャルサイト