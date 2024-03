ジョナス・ブルーが来月に迫った自身にとって過去最大規模のジャパン・ツアーを記念して日本限定アルバム『トゥギャザー』を本日リリースした。サム・フェルトとのユニット“Endless Summer”による最新シングルの「Rest Of My Life with Sadie Rose Van」、2022年、BE:FIRSTとのコラボレーションで話題を呼んだ「Don't Wake Me Up feat. BE:FIRST 」などCD未収録曲に加えて、ヒット曲「Perfect Strangers」でコラボレーションしたJPクーパーを迎えた「You’re The One with JP Cooper」を本作のために制作。同シングルは配信も含め、日本のみでしか聴けない、長きに渡りジジョナスをサポートしてくれる日本のファンに向けたエクスクルーシブな楽曲と言える。

『トゥギャザー』



2024年3月29日(金)発売試聴・購入リンク:https://umj.lnk.to/JB_TogetherUICW-10033 2,750円(税込)■トラックリスト1. Always Be There with Louisa Johnson2. Past Life with Felix Jaehn3. Finally with RANI4. Weekends with Felix Jaehn5. Don't Wake Me Up feat. BE:FIRST6. Perfect Melody with Julian Perretta7 Hear Me Say with LÉON8 Something Stupid with AWA9 Naked with MAX10 Mistakes with Paloma Faith11 Rest Of My Life with Sadie Rose Van - Endless Summer (Jonas Blue & Sam Feldt)★日本限定ボーナストラック★You're The One with JP Cooper