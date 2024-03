4人組バンド・SEKAI NO OWARIが、4月4日放送のNHK総合『SONGS』(毎週木曜 後10:00)に出演することが決定した。4月で放送18年目に突入する『SONGS』にSEKAI NO OWARIが出演するのは3年ぶりとなる。今回のキーワードは「深すぎる4人の絆」。同じ幼稚園や中学校に通っていた幼なじみで結成されたSEKAI NO OWARIは、メジャーデビュー前から共同生活をしてきた。

4人が音楽制作の拠点にしてきたシェアハウス、通称「セカオワハウス」は、メンバーのこだわりを詰め込み、今年リニューアルした。今回は『SONGS』のためだけに、メンバー自ら撮影したプライベート写真でベールに包まれた内部を大公開。番組責任者の大泉洋が「なんで、そんなに4人は仲が良いの!?」と思わず嫉妬してしまうほどの「深すぎる絆」に迫る。さらに、全国ツアー初日の仙台公演にも密着。全国から集まったSEKAI NO OWARI ファンに『SONGS』が徹底取材し、熱いファンの声からもセカオワの魅力をひも解く。スタジオライブでは「最高到達点」「タイムマシン」「Habit」「RAIN」の4曲を披露。また、「SONGS プレイリスト」では、メンバー4人がそれぞれ「デビュー前の思い出の1曲」をセレクト。バンドを結成した頃に4人で聞いていたドライブソング、DJ LOVE とFukase の出会いを生んだ青春の1曲など、記憶に刻まれた音楽を通じて、SEKAI NO OWARIの知られざるヒストリーが明らかになる。