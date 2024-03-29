昨年の自殺者、2万1837人 男性は2年連続増 厚労省
2023年の自殺者数（確定値）は前年より44人少ない2万1837人で、2年ぶりに減少した。
厚生労働省が29日公表した。男性は2年連続で増加し、女性は4年ぶりに減った。
小中高生の自殺者数は、過去最多の514人（22年）に次ぐ513人で、「危機的な状況」（同省担当者）が続いている。
自殺者の総数は、03年の3万4427人をピークに、19年には2万169人まで減少したが、コロナ禍が始まった20年から増加傾向に転じている。
男性は1万4862人（前年比116人増）、女性は6975人（同160人減）だった。
年代別でみると、小中高生が過去最多だった前年と同水準だった一方、70代は2901人で前年比93人減、80歳以上は2370人で同120人減と、大幅に減少した。（吉備彩日）
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