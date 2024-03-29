2023年の自殺者数（確定値）は前年より44人少ない2万1837人で、2年ぶりに減少した。

厚生労働省が29日公表した。男性は2年連続で増加し、女性は4年ぶりに減った。

小中高生の自殺者数は、過去最多の514人（22年）に次ぐ513人で、「危機的な状況」（同省担当者）が続いている。

自殺者の総数は、03年の3万4427人をピークに、19年には2万169人まで減少したが、コロナ禍が始まった20年から増加傾向に転じている。

男性は1万4862人（前年比116人増）、女性は6975人（同160人減）だった。

年代別でみると、小中高生が過去最多だった前年と同水準だった一方、70代は2901人で前年比93人減、80歳以上は2370人で同120人減と、大幅に減少した。（吉備彩日）

◆悩みの相談先

【SNS相談】

〈NPO法人ライフリンク「生きづらびっと」〉

LINE @yorisoi-chat

チャット https://yorisoi-chat.jp/

（午前8時〜午後10時半）

〈NPO法人東京メンタルヘルス・スクエア「こころのほっとチャット」〉

LINE/Facebook @kokorohotchat

チャット https://www.npo-tms.or.jp/public/kokoro_hotchat/

（毎日の正午〜午後3時50分、午後5時〜同8時50分、午後9時〜同11時50分、月曜午前4時〜同6時50分など）

〈NPO法人あなたのいばしょ〉

チャット https://talkme.jp/

（24時間対応）

〈NPO法人BONDプロジェクト〉

※10代、20代の女性のための相談を実施。LINE @bondproject

（月・水・木・金・土曜の午前10時〜午後10時）

メール hear@bondproject.jp

（24時間受け付け）

【電話相談】

〈#いのちSOS〉

0120・061・338

（24時間受け付け）

※3月29日午後11時〜翌30日午前9時半は休み

〈いのちの電話〉

0570・783・556

（毎日の午前10時〜午後10時）

0120・783・556

（毎日の午後4時〜同9時）

〈チャイルドライン〉

※18歳までの子どものための電話

0120・99・7777

（毎日の午後4時〜同9時）

チャット相談 https://childline.or.jp/chat

（実施日はサイトに掲載、午後4時〜同9時）

※2024年3月25日現在